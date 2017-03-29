Україна запустила біометричний контроль для росіян





В основних пунктах пропуску застосовують спеціальні мобільні комплекси, - повідомляє



Такі заходи були введені для перевірки готовності українських прикордонників до масштабнішого старту, запланованого на 1 січня 2018 року.



З нового року у 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту та в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона не лише дозволяє контролювати термін перебування в країні, але й під’єднана до баз Інтерполу.



Перевірятимуть паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. За словами прикордонників, технічні проблеми з в’їздом в Україну можуть виникнути - лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.



Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що система фіксації біометричних даних на прикордонних пунктах пропуску почне працювати вже від 1 січня 2018 року. За його словами, система допоможе Україні ввійти до десятки країн з найкращою верифікацією осіб, що перетинають кордон.

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