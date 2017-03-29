Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку»
Сьогодні, 10:32
Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок волинянину, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
За вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, зловмисника засудили до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном, - повідомляє прес-служба волинської поліції.
На початку вересня, зловмисник через вікно проник до будинку жительки селища Торчин звідки викрав телевізор та ювелірні вироби. Сума заданих матеріальних збитків потерпілій склала майже 6 тис. грн..
Правоохоронці встановили особу правопорушника. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали провели досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру в інкримінованому злочині. Частину викрадених речей вилучили.
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав підсудного винним у вчиненні крадіжки та призначив йому покарання у вигляд двох років позбавлення волі умовно.
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За вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, зловмисника засудили до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном, - повідомляє прес-служба волинської поліції.
На початку вересня, зловмисник через вікно проник до будинку жительки селища Торчин звідки викрав телевізор та ювелірні вироби. Сума заданих матеріальних збитків потерпілій склала майже 6 тис. грн..
Правоохоронці встановили особу правопорушника. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали провели досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру в інкримінованому злочині. Частину викрадених речей вилучили.
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав підсудного винним у вчиненні крадіжки та призначив йому покарання у вигляд двох років позбавлення волі умовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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