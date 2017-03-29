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Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку»

Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку»
Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок волинянину, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, зловмисника засудили до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном, - повідомляє прес-служба волинської поліції.

На початку вересня, зловмисник через вікно проник до будинку жительки селища Торчин звідки викрав телевізор та ювелірні вироби. Сума заданих матеріальних збитків потерпілій склала майже 6 тис. грн..

Правоохоронці встановили особу правопорушника. За фактом крадіжки з проникненням слідчі розпочали провели досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру в інкримінованому злочині. Частину викрадених речей вилучили.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав підсудного винним у вчиненні крадіжки та призначив йому покарання у вигляд двох років позбавлення волі умовно.

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Теги: суд, вирок, крадіжка
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