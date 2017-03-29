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«Приємно зробити невеличке диво»: сину загиблому атовцю вручили подарунок

«Приємно зробити невеличке диво»: сину загиблому атовцю вручили подарунок
Атовці з Шацька вручили подарунок синові померлого в зоні АТО побратима.

Про це йдеться на сторінці ГО " Ветерани АТО Шацького району" у Facebook.

Напередодні Нового року заступник ГО "Ветерани АТО Шацького району" Микола Забродоцький та Валентин Борух від імені членів організації завітали в с. Пулемець до сина померлого учасника АТО Владислава Грибука та вручили йому подарунок і солодощі.

"Владислав був дуже задоволений подарунком про якого давно мріяв. Йому зараз важко і самотньо без тата, якого дуже любив.
Ми всі прекрасно розуміємо, що жодні дарунки не замінять дітям батьків, але приємно зробити невеличке диво, подарувати казку малечі, чиї батьки поклали життя за Україну", - йдеться в дописі.
«Приємно зробити невеличке диво»: сину загиблому атовцю вручили подарунок
«Приємно зробити невеличке диво»: сину загиблому атовцю вручили подарунок
«Приємно зробити невеличке диво»: сину загиблому атовцю вручили подарунок

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Теги: атовці, подарунок
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