«Приємно зробити невеличке диво»: сину загиблому атовцю вручили подарунок





Про це йдеться на сторінці ГО " Ветерани АТО Шацького району" у



Напередодні Нового року заступник ГО "Ветерани АТО Шацького району" Микола Забродоцький та Валентин Борух від імені членів організації завітали в с. Пулемець до сина померлого учасника АТО Владислава Грибука та вручили йому подарунок і солодощі.



"Владислав був дуже задоволений подарунком про якого давно мріяв. Йому зараз важко і самотньо без тата, якого дуже любив.

Ми всі прекрасно розуміємо, що жодні дарунки не замінять дітям батьків, але приємно зробити невеличке диво, подарувати казку малечі, чиї батьки поклали життя за Україну", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атовці з Шацька вручили подарунок синові померлого в зоні АТО побратима.Про це йдеться на сторінці ГО " Ветерани АТО Шацького району" у Facebook Напередодні Нового року заступник ГО "Ветерани АТО Шацького району"тавід імені членів організації завітали в с. Пулемець до сина померлого учасника АТОта вручили йому подарунок і солодощі."Владислав був дуже задоволений подарунком про якого давно мріяв. Йому зараз важко і самотньо без тата, якого дуже любив.Ми всі прекрасно розуміємо, що жодні дарунки не замінять дітям батьків, але приємно зробити невеличке диво, подарувати казку малечі, чиї батьки поклали життя за Україну", - йдеться в дописі.

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