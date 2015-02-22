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#Зустрінь_своїх: у мережі закликають підтримати звільнених полонених

#Зустрінь_своїх: у мережі закликають підтримати звільнених полонених
В українських соціальних мережах шириться хештеґ #Зустрінь_своїх. Ініціатори акції закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі в межах обміну за формулою «306 на 74».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Як дістатися? Зі станції метро «Бориспільська» (зелена гілка)... приблизно з 17:00 будуть ходити безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом на авто або попутками, але врахуйте, що це не знайомий всім аеропорт «Бориспіль», а військовий аеродром… Що з собою брати? По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною. Тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще – прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете», – пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко.

26 грудня ввечері представники української сторони вилетіли на Донбас напередодні обміну полоненими. Як повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, йдеться про уповноважену Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську, представників ГПУ, СБУ, Міноборони, а також експертів гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську.

Відомо, що обмін відбудеться за формулою «306 (сепаратистів – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» о 12:00 27 грудня.

Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявляє, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97.

Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, хоча є однією з умов Мінських угод.

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Теги: війна з Росією, полонені, АТО
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