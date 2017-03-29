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У Ковелі медиків забезпечуватимуть житлом

У Ковелі медиків забезпечуватимуть житлом
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання спільно з міською владою продовжує сприяти забезпеченню соціальним житлом місцевих медиків.

Уже розпочали ремонтні роботи у приміщеннях стаціонару та поліклініки колишнього шкірно-венерологічного диспансеру, що по вулиці Міцкевича, 64. У цих спорудах, які переобладнають під житлові квартири, мають оселитися ковельські лікарі та середній медичний персонал, - пише КовельPost.

Комплекс колишнього шкірно-венерологічного диспансеру складається з трьох приміщень: поліклініка і господарська споруда з харчоблоком (два одноповерхових приміщення) та двоповерхове приміщення лікувальної частини (стаціонарне відділення). Перший поверх поліклініки буде переобладнано у три квартири. У лікувальній частині теж планується зробити три квартири. У харчоблоці буде ще дві квартири. Загалом вісім дво- та трикімнатних квартир.

За інформацією заступника головного лікаря МТМО з економічних питань Валентини Корецької, триває підготовка усієї необхідної для реконструкції документації. Відповідні рішення міської ради щодо переведення приміщень шкірно-венерологічного диспансеру в службове житло уже прийняті.

Наразі розпочато підготовчі роботи, демонтовано пічне опалення (грубки), якими обігрівались приміщення. Натомість тут встановлять нову сучасну систему опалення.

При виконанні робіт з благоустрою на прибудинковій території планується встановити дитячий майданчик та обладнати місце для паркування автотранспорту. Майбутнім новоселам пощастить мешкати у досить зручному мікрорайоні: зовсім поруч загальноосвітня школа, дитячий садок, пологовий будинок та дитяча лікарня. Є поблизу й заклади торгівлі.

Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук каже, що у галузі охорони здоров’я Ковеля працює чимало медичних працівників, фахових висококваліфікованих лікарів та середнього медичного персоналу, які потребують поліпшення житлових умов. Серед них - іногородні, сироти, молоді сім’ї, які роками винаймають житло. Вони щодня рятують людям життя та допомагають зберегти здоров’я. Тому заслуговують на достойні умови проживання.

В МТМО уже вирішили, кому нададуть службове житло. У цих приміщеннях квартири отримають 13 медиків. Разом з сім’ями, які в майбутньому тут мешкатимуть, це 33 людини.

Звичайно, вісім нових квартир житлової проблеми місцевих медичних працівників в цілому не вирішать. Адже щороку на роботу у лікувальні заклади приходять нові фахівці. А це переважно молоді люди та молоді сім’ї, які потребують житла. Загалом в медичних закладах Ковельського МТМО працює понад 1700 людей.

Нагадаємо, що вперше за десятки років працівники галузі охорони здоров’я міста Ковеля отримали службове житло напередодні нового 2016 року. Це стало можливим завдяки реконструкції приміщення молочної кухні на вулиці Мічуріна, 2, де за кошти міського бюджету та МТМО було переобладнано 8 кімнат для медпрацівників.

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Теги: Ковель, медики, житло
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