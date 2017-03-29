У Шацьку відкрили стіну пам’яті. ФОТО





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Участь у відкритті меморіальної стіни взяли голова Шацької РДА Василь Голядинець, голова Шацької районної ради Сергій Карпук, учасники АТО Шацького району на чолі із заступником голови ГО «Ветерани АТО Шацького району Миколою Забродоцьким та військовим комісаром Шацького РВК Василем Матвійчуком, представники Шацької селищної ради - Людмила Цевух, в.о. голови Шацької селищної ради, та Анатолій Павлей, начальник гуманітарного відділу селищної ради, Микола Маригода, директор НВК школа-дитсадок с.Мельники, педагоги та учні Шацької школи-гімназії.



Серед учасників відкриття – мама загиблого в російсько-українській війні шачанина Сергія Мокренка - Любов Буз зі своєю сестрою, та його сестра Анна.



До оформлення меморіальної стіни в навчальному закладі долучилися учні та педагоги школи на чолі з вчителем початкових класів Лідією Михальчук, за сприянням Шацької селищної ради та інших установ району.



Біля меморіальної стіни розміщено фотовиставку, що відтворює історію українського війська та встановлено монолітний камінь з надписом: «Постій хвилину… Зупинись... Не треба тут кудись спішити. Їх душі в небо вознеслись, щоби зростали в мирі діти.»



На величезному жовто-блакитному полотні розміщені фото майже двохсот волинян, котрі загинули протягом чотирьох років російсько-української війни, яка триває на сході України. Серед них – портрети двох жителів Шацького району – Сергія Грибука, жителя села Омеляне, та шачанина Сергія Мокренка, який загинув 28 лютого цього року на Світлодарській дузі. Недарма меморіальну стіну дирекція школи вирішила встановити в коридорі поблизу класу, де навчався Герой.



Берегти пам’ять про наших земляків-волинян, бути вірними патріотами своєї землі закликали керівники району, побажавши, аби смерть наших Героїв була недаремною, і на українських землях таки запанував мир та спокій.



Голова Шацької райдержадміністрації Василь Голядинець слова вдячності висловив організаторам заходу, всім тим, хто долучився до цієї благородної справи та на завершення додав: «Усі наші діти, дивлячись на світлини загиблих бійців будуть брати приклад мужності, самовідданості, патріотизму та любові до рідного краю. Тепер вони по-іншому дивитимуться на життя, цінуватимуть мир та спокій своєї Батьківщини».



Спогадами про свого Героя-янгола поділилися мама Сергія Мокренка Любов Буз та сестра Анна, подякувавши усім за допомогу родині та за пам’ять, яку бережуть в школі про їхнього сина та брата.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк» 26 грудня відкрили меморіальну стіну з портретами волинян, загиблих у російсько-українській війні волинян.Про це пише Район.Шацьк Участь у відкритті меморіальної стіни взяли голова Шацької РДА, голова Шацької районної ради, учасники АТО Шацького району на чолі із заступником голови ГО «Ветерани АТО Шацького районута військовим комісаром Шацького РВК, представники Шацької селищної ради -, в.о. голови Шацької селищної ради, та, начальник гуманітарного відділу селищної ради,, директор НВК школа-дитсадок с.Мельники, педагоги та учні Шацької школи-гімназії.Серед учасників відкриття – мама загиблого в російсько-українській війні шачаниназі своєю сестрою, та його сестраДо оформлення меморіальної стіни в навчальному закладі долучилися учні та педагоги школи на чолі з вчителем початкових класів, за сприянням Шацької селищної ради та інших установ району.Біля меморіальної стіни розміщено фотовиставку, що відтворює історію українського війська та встановлено монолітний камінь з надписом: «Постій хвилину… Зупинись... Не треба тут кудись спішити. Їх душі в небо вознеслись, щоби зростали в мирі діти.»На величезному жовто-блакитному полотні розміщені фото майже двохсот волинян, котрі загинули протягом чотирьох років російсько-української війни, яка триває на сході України. Серед них – портрети двох жителів Шацького району –, жителя села Омеляне, та шачанина Сергія Мокренка, який загинув 28 лютого цього року на Світлодарській дузі. Недарма меморіальну стіну дирекція школи вирішила встановити в коридорі поблизу класу, де навчався Герой.Берегти пам’ять про наших земляків-волинян, бути вірними патріотами своєї землі закликали керівники району, побажавши, аби смерть наших Героїв була недаремною, і на українських землях таки запанував мир та спокій.Голова Шацької райдержадміністрації Василь Голядинець слова вдячності висловив організаторам заходу, всім тим, хто долучився до цієї благородної справи та на завершення додав: «Усі наші діти, дивлячись на світлини загиблих бійців будуть брати приклад мужності, самовідданості, патріотизму та любові до рідного краю. Тепер вони по-іншому дивитимуться на життя, цінуватимуть мир та спокій своєї Батьківщини».Спогадами про свого Героя-янгола поділилися мама Сергія Мокренка Любов Буз та сестра Анна, подякувавши усім за допомогу родині та за пам’ять, яку бережуть в школі про їхнього сина та брата.

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