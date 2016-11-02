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На Рівненщині чоловік до смерті побив матір

На Рівненщині чоловік до смерті побив матір
У селі Золотолин Рівненської області вчора, 26 грудня, чоловік до смерті побив матір.

Правоохоронці встановили, що ввечері 25 грудня між 77-річною жінкою та її нетверезим 44-річним сином виник конфлікт, у результаті якого той жорстоко побив матір, завдавши їй численних ударів ногами, руками та дерев’яною палицею по всьому тілу. Після того, як жінка без свідомості впала на ліжко, кривдник покинув її та пішов спати, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Без ознак життя матір виявила 40-річна дочка, яка вранці повернулася додому.


Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.






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Теги: Рівненщина, смерть, побиття
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