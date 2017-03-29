Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня
27 грудень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Магазин с. Горичів: вул. Літня, Л.Українки
2.09:00 – 17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Стуса
3.09:00 – 17:00
Бригада с. Дарницьке
с. Хотячів
Іваничівський район
1.9:30-17:00
с.Заболотці вул.Гагаріна, хутір Луговий
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 13:00
м.Камінь – Каширський, вул..Щорса, вул. О.Кошового, вул. Б.Хмельницького.
2.13:00 – 16:30
м.Камінь – Каширський, пров.Котовського, вул.С.Бойка.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Дубище
ФОП Олексіюк Надія Андріївна,
с.Дубище
вул.Ватутіна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Кам'янка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал» смт.Благодатне
вул.Перемоги, 5-11
вул.Миру, 1-9
вул.Б.Хмельницького, 2
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Симиренка
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пров.Волинський
вул.Червоноградська, 21-33
вул.В.Івасюка, 29-35
вул.Лісна, 20
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,
Жовтнева, Паркова
с. Оленівка вул. Урожайна,Миру
м. Рожище вул..Тичини
с. Кременець в. Тиха
с. Дмитрівка в. Молодіжна,1
2. 9:00-17:00
с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,
с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче, с.Кроватка, с.Залісці
Турійський район
1. 12:00-15:00
с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка
2. 10:00-17:00
СВК «Дружба»- контора, столова, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- маг.Наталі, госп.товари, пошта, АТС,ФОП Самонюк Ж.М., Шклярук О.М. – магазин, аптека, ГРП с.Купичів вул.Незалежності
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Магазин с. Горичів: вул. Літня, Л.Українки
2.09:00 – 17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Стуса
3.09:00 – 17:00
Бригада с. Дарницьке
с. Хотячів
Іваничівський район
1.9:30-17:00
с.Заболотці вул.Гагаріна, хутір Луговий
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 13:00
м.Камінь – Каширський, вул..Щорса, вул. О.Кошового, вул. Б.Хмельницького.
2.13:00 – 16:30
м.Камінь – Каширський, пров.Котовського, вул.С.Бойка.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Дубище
ФОП Олексіюк Надія Андріївна,
с.Дубище
вул.Ватутіна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Кам'янка
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Комарово
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал» смт.Благодатне
вул.Перемоги, 5-11
вул.Миру, 1-9
вул.Б.Хмельницького, 2
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Симиренка
вул.Волинська, 55-61, 52-74
пров.Волинський
вул.Червоноградська, 21-33
вул.В.Івасюка, 29-35
вул.Лісна, 20
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,
Жовтнева, Паркова
с. Оленівка вул. Урожайна,Миру
м. Рожище вул..Тичини
с. Кременець в. Тиха
с. Дмитрівка в. Молодіжна,1
2. 9:00-17:00
с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,
с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче, с.Кроватка, с.Залісці
Турійський район
1. 12:00-15:00
с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка
2. 10:00-17:00
СВК «Дружба»- контора, столова, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- маг.Наталі, госп.товари, пошта, АТС,ФОП Самонюк Ж.М., Шклярук О.М. – магазин, аптека, ГРП с.Купичів вул.Незалежності
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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