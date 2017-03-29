Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Магазин с. Горичів: вул. Літня, Л.Українки

2.09:00 – 17:00

м. Володимир-Волинський: вул.Стуса

3.09:00 – 17:00

Бригада с. Дарницьке

с. Хотячів





Іваничівський район



1.9:30-17:00

с.Заболотці вул.Гагаріна, хутір Луговий



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 13:00

м.Камінь – Каширський, вул..Щорса, вул. О.Кошового, вул. Б.Хмельницького.

2.13:00 – 16:30

м.Камінь – Каширський, пров.Котовського, вул.С.Бойка.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

с.Дубище

ФОП Олексіюк Надія Андріївна,

с.Дубище

вул.Ватутіна





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с.Кам'янка



Маневицький район



1. 10:00-17:00

с. Комарово



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал» смт.Благодатне

вул.Перемоги, 5-11

вул.Миру, 1-9

вул.Б.Хмельницького, 2

2. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Симиренка

вул.Волинська, 55-61, 52-74

пров.Волинський

вул.Червоноградська, 21-33

вул.В.Івасюка, 29-35

вул.Лісна, 20



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.

с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,

Жовтнева, Паркова

с. Оленівка вул. Урожайна,Миру

м. Рожище вул..Тичини

с. Кременець в. Тиха

с. Дмитрівка в. Молодіжна,1



2. 9:00-17:00

с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,

с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче, с.Кроватка, с.Залісці



Турійський район



1. 12:00-15:00

с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка

2. 10:00-17:00

СВК «Дружба»- контора, столова, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- маг.Наталі, госп.товари, пошта, АТС,ФОП Самонюк Ж.М., Шклярук О.М. – магазин, аптека, ГРП с.Купичів вул.Незалежності







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Магазин с. Горичів: вул. Літня, Л.Українки2.09:00 – 17:00м. Володимир-Волинський: вул.Стуса3.09:00 – 17:00Бригада с. Дарницькес. Хотячів1.9:30-17:00с.Заболотці вул.Гагаріна, хутір Луговий1.09:00 – 13:00м.Камінь – Каширський, вул..Щорса, вул. О.Кошового, вул. Б.Хмельницького.2.13:00 – 16:30м.Камінь – Каширський, пров.Котовського, вул.С.Бойка.1. 8:30-16:30с.ДубищеФОП Олексіюк Надія Андріївна,с.Дубищевул.Ватутіна1. 9:00-17:00с.Кам'янка1. 10:00-17:00с. Комарово1. 09:00-17:00Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал» смт.Благодатневул.Перемоги, 5-11вул.Миру, 1-9вул.Б.Хмельницького, 22. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Симиренкавул.Волинська, 55-61, 52-74пров.Волинськийвул.Червоноградська, 21-33вул.В.Івасюка, 29-35вул.Лісна, 201. 9:00-17:00с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,Жовтнева, Парковас. Оленівка вул. Урожайна,Мирум. Рожище вул..Тичинис. Кременець в. Тихас. Дмитрівка в. Молодіжна,12. 9:00-17:00с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче, с.Кроватка, с.Залісці1. 12:00-15:00с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка2. 10:00-17:00СВК «Дружба»- контора, столова, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- маг.Наталі, госп.товари, пошта, АТС,ФОП Самонюк Ж.М., Шклярук О.М. – магазин, аптека, ГРП с.Купичів вул.Незалежності

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