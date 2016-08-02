ПриватБанк привітав дітей військових та атовців з новорічними святами*

Напередодні різдвяних і новорічних свят благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» привітав дітей військовослужбовців, учасників АТО та працівників Збройних сил України. Вони отримали 400 солодких подарунків.«Нам дуже приємно вітати дітей наших захисників напередодні свят. Всеукраїнський благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» завжди намагається брати участь у таких заходах. Хочеться, щоб українські військові теж відчували турботу про себе та своїх дітей, – сказала, заступник директора київської філії Розрахункового Центру ПриватБанку.Гарний новорічний настрій та яскраву концертну програму дітям і їхнім батькам подарували артисти колективу Військово-музичного центру командування Сухопутних військ Збройних сил України.«Командування вдячне спонсорам і всім, хто допомагає організовувати та створювати неповторну атмосферу в усіх гарнізонах, – наголосив генерал-майор, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України з морально-психологічного забезпечення – начальник управління морально-психологічного забезпечення командування Сухопутних військ Збройних сил України.Найкращою ж подякою за чудове свято організаторам стали щасливі дитячі посмішки.