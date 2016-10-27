Депутата райради на Волині покарали за невчасну декларацію





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.



Працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у листопаді 2017 року склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).



Обранець громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Його визнали винним у вчиненому правопорушенні та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.



Штраф депутат райради уже сплатив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський міський суд Волинської області до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Володимир-Волинської районної ради.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.Працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у листопаді 2017 року склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Обранець громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.Його визнали винним у вчиненому правопорушенні та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.Штраф депутат райради уже сплатив.

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