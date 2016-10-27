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Депутата райради на Волині покарали за невчасну декларацію

Депутата райради на Волині покарали за невчасну декларацію
Володимир-Волинський міський суд Волинської області до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Володимир-Волинської районної ради.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у листопаді 2017 року склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Обранець громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Його визнали винним у вчиненому правопорушенні та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Штраф депутат райради уже сплатив.

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Теги: депутат, правопорушення, декларація
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