Депутата райради на Волині покарали за невчасну декларацію
27 грудень, 19:44
Володимир-Волинський міський суд Волинської області до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Володимир-Волинської районної ради.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у листопаді 2017 року склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Його визнали винним у вчиненому правопорушенні та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.
Штраф депутат райради уже сплатив.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Працівники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у листопаді 2017 року склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Його визнали винним у вчиненому правопорушенні та призначили покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.
Штраф депутат райради уже сплатив.
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