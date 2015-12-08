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Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції

Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Серед різноманітних аксесуарів та інших варіантів прикрас будинків та квартир напередодні Новорічних та Різдвяних свят величезною популярністю користуються композиції виготовлені власноруч.

За ініціативою начальника Волинського ОУЛМГ Олександра Кватирка, яка передбачає популяризацію та розширення асортименту святкових товарів, працівники ДП «Маневицьке ЛГ» виготовили хвойні композиції з метою подальшої їх реалізації та поширення святкового настрою, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Вагомий внесок у цьому питанні було здійснено інженером побічного користування ДП «Маневицьке лісове господарство» Іриною Остапчук, котра з великим задоволенням та ентузіазмом приступила до створення новорічних віночків та міні-ялиночок з використанням гілок ялини.

Такі вироби можна придбати у Маневицькому лісництві, при якому уже відкрито «Ялинковий базар».

Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції
Новорічний настрій: на Волині лісівники створюють оригінальні композиції

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Теги: ялинка, прикраси, лісівники, Маневичі
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