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У Луцьку хворим на діабет виділили 190 тисяч гривень

У Луцьку хворим на діабет виділили 190 тисяч гривень
Луцьк отримав медичну субвенцію для хворих на діабет.

Про це стало відомо під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 27 грудня, - інформує прес-служба міської ради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова представила на розгляд присутніх ряд змін до міського бюджету.

Так, за її словами надійшла медична субвенція (з обласного бюджету) на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 190 000 гривень. Її пропонують спрямувати управлінню охорони здоров'я міської ради.

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Теги: медицина, кошти, діабет
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