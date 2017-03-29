У Луцьку хворим на діабет виділили 190 тисяч гривень





Про це стало відомо під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 27 грудня, - інформує прес-служба міської ради.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова представила на розгляд присутніх ряд змін до міського бюджету.



Так, за її словами надійшла медична субвенція (з обласного бюджету) на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 190 000 гривень. Її пропонують спрямувати управлінню охорони здоров'я міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк отримав медичну субвенцію для хворих на діабет.Про це стало відомо під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 27 грудня, - інформує прес-служба міської ради.Директор департаменту фінансів та бюджетупредставила на розгляд присутніх ряд змін до міського бюджету.Так, за її словами надійшла медична субвенція (з обласного бюджету) на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 190 000 гривень. Її пропонують спрямувати управлінню охорони здоров'я міської ради.

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