Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потреба в увазі й турботі. Втім, у нашій країні є компанії, які здійснюють не новорічне, а щоденне диво, постійно допомагаючи нашим хлопцям на фронті. Прикладом такого відповідального ведення бізнесу можна назвати національну мережу дискаунтерів «АТБ».Компанія займається проектами, спрямованими на підтримку учасників АТО і членів їхніх родин, уже протягом трьох років. Це спільні програми не тільки з відділом цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід», але й з об'єднаннями дружин і матерів бійців, учасників антитерористичної операції, союзами ветеранів та ін. Крім того, корпорація «АТБ» щомісяця передає на передову продукти на суму близько 200 тис. грн.Навесні 2017 року з ініціативи торговельної мережі стартувала спільна Всеукраїнська акція із назвою «Не чужі долі». До неї приєдналися благодійний фонд «Елеос» та Українська православна церква Київського патріархату. «Компанія «АТБ» завжди відгукнеться і піде назустріч, коли йдеться про такі соціальні проекти. Звернутися саме до «АТБ» – просте і найправильніше рішення», – зазначає, регіональний директор мережі «Елеос-Україна» у Дніпропетровській області, керівник «Елеос-Дніпро».Проект, робота над яким триває й сьогодні, має на меті адресну допомогу родинам загиблих бійців. «Це один із найважливіших гуманітарних проектів нашої компанії. Ми допомагаємо родинам українських воїнів, що втратили годувальника в АТО чи опинилися в скрутному становищі. На постійній основі їм надаються продуктові набори, які можна отримати в найближчому від їхнього будинку магазині нашої мережі», – розповідає, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет». За її словами, загальний бюджет проекту становить більше ніж 100 тис. грн., надалі ця сума збільшуватиметься. «Нам важливо уважнопоставитися до процесу формування списків таких родин, щоб виключити будь-яку можливість спекуляції на чужому лиху. Саме тому так багато організацій приєдналося до нас. У міру складання списку перевірених родин ми будемо збільшувати бюджет програми», – підкреслює Наталія Шаповалова.Безумовно, це не єдиний подібний проект компанії. Соціально відповідальне ведення бізнесу – одне із пріоритетних завдань корпорації «АТБ». Так, за два з половиною роки вона виділила 24 млн грн. на більш ніж десять різних соціальних програм. Зокрема, у 2016 році на суму більше ніж 17 млн грн. були профінансовані програми адресної допомоги пенсіонерам, інвалідам, багатодітним родинам, людям, що потребують термінового лікування, й іншим категоріям громадян. Що ж стосується фронту, то в цей самий період більшеза 15 млн грн. було спрямовано на потреби української армії, допомогу родинам воїнів АТО, біженцям, дітям, що проживають у «сірій» зоні.Сьогодні акції «Не чужі долі» в «АТБ» приділяють особливу увагу. Справа в тому, що сама мережа теж постраждала від воєнних дій на Сході України. Терористи відібрали у компанії понад 150 магазинів. Підприємство кілька разів терміново евакуювало своїх співробітників і членів їхніх родин, а сьогодні продовжує опікуватися їхнім облаштуванням на мирній території країни. Багато співробітників «АТБ» зараз зі зброєю в руках захищають цілісність України. На жаль, є й втрати у колективах мережі.«Як відповідальний роботодавець, ми підтримуємо всіх хлопців, які пішли на фронт. За ними зберігаються робоче місце й заробітна плата, ми допомагаємородинам таких співробітників, поки вони захищають Вітчизну. Але також розуміємо, що не всім хлопцям пощастилоіз роботодавцями. Є бійці, доля яких не турбує керівництво їх компаній. Саме тому й був ініційований проект «Не чужі долі». Ми не хочемо ділити захисників країни на своїх і чужих. Ми пишаємося всіма нашими воїнами», – акцентує увагу Наталія Шаповалова.За її словами, це складова частина соціальної стратегії компанії. Будучи лідером української торгівлі та прикладом для багатьох інших підприємств, «АТБ» прагне задавати тон усій галузі й усьому українському бізнесу. Звичайно, компанія не залишить без уваги своїх підопічних у передноворічні тижні. Так, приміром, сотні дітей уже одержали солодкі подарунки під час проведення чудового свята 19 грудня в Києві, також організованого у партнерстві з «Елеос». Крім того, компанія не забула й про гостинці для малят, які живуть зовсім поруч із зоною проведення воєнних дій. «На день Святого Миколая завдяки допомозі «АТБ» ми відвезли по 90 кг мандаринів і яблук, а також спекли більше ніж 400 пряників для дітей, що проживають у «сірій» зоні Донеччини та Луганщини», – додає Наталія Гейман.Це гарна практика і приклад для багатьох інших компаній. Усім нам хотілося б вірити у те, що ці дітлахи, як й інші українці, наступний Новий рік зустрічатимутьу колі найближчих людей у мирній та цілісній країні.Текст - Андрій ГУЗ