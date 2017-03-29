Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 17:06
В інтернеті опублікували світлини з будівельного майданчика житлового комплексу "Юпітер", зроблені вночі.
Фотографії на сторінці у Facebook виклав директор будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський.
Нагадаємо, "Юпітер" зводиться на межі міста Луцьк і села Липини. Він створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту. Зручне розташування, низький показник густоти населення, закрита територія та власна інфраструктура гарантують затишок та спокій.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ЖК "ЮПІТЕР"
"Що скажете? Чи гарний в нас вийшов будинок?" - запитав у користувачів Facebook Андрій Разумовський.
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Фотографії на сторінці у Facebook виклав директор будівельної компанії "Інвестор" Андрій Разумовський.
Нагадаємо, "Юпітер" зводиться на межі міста Луцьк і села Липини. Він створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту. Зручне розташування, низький показник густоти населення, закрита територія та власна інфраструктура гарантують затишок та спокій.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ЖК "ЮПІТЕР"
"Що скажете? Чи гарний в нас вийшов будинок?" - запитав у користувачів Facebook Андрій Разумовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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