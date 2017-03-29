Волинські госпіталі отримають велику порцію німецької «гуманітарки»





Про це у коментарі Інформаційному агентству Волиньpost повідомив директор міжнародного благодійного фонду «Європейський дім» Юрій Дмитрук.



Меблі для закладів, де ліклуються українські бійці, які воювали на Донбасі, передають із готелю у західнонімецькому місті Карла-Германна Кроґа за допомогою благодійного фонду «Європейський дім» допомогу доправляють в Україну.



Юрій Дмитрук, який разом із Вадимом Ваврищуком заснував Волинську обласну спілку ветеранів АТО, залучив членів організації до поїздки в Німеччину – там хлопці допомагали забирати та вантажити гуманітарну допомогу. Таким чином, волинські лікарні отримають 130 стільців, 60 столів, 50 ліжок та матрасів, 40 шаф, 20 плазмових телевізорів а також білизну.



Очільник благодійного фонду проінформував, що загалом меблі вдалося помістити у величезну вантажівку, яку наразі розвантажили на митному складі. Відтак, Дмитрук вже завтра повезе необхідні документи до Міністерства соціальної політики, аби мати змогу надалі доставляти гуманітарку до лікарень. Очікувано, що процедуру вдасться пройти за декілька тижнів, після чого меблі та техніка власне прибудуть до місця призначення



До слова, спілка «Мости дружби в Україну» протягом багатьох років допомагає українським лікарня, бійцям та тим, хто потребує підтримки – волинські госпіталі неодноразово отримували медичні ліжка та прилади. До того ж, у грудні цього року завдяки сприянню спілки туристичному агентству «Патріот» вдалося звозити до Карпат на відпочинок близько десятка дітей із тимчасово окупованих територій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни та Луцького військового гарнізонного госпіталю волонтери везуть із Німеччини чимало меблів та плазмові телевізори.Про це у коментаріповідомив директор міжнародного благодійного фонду «Європейський дім»Меблі для закладів, де ліклуються українські бійці, які воювали на Донбасі, передають із готелю у західнонімецькому місті Герфорді . Після закриття закладу власники вирішили передати інвентар українським шпиталям. Відтак, за домовленістю із очільником спілки «Мости дружби в Україну»за допомогою благодійного фонду «Європейський дім» допомогу доправляють в Україну.Юрій Дмитрук, який разом іззаснував Волинську обласну спілку ветеранів АТО, залучив членів організації до поїздки в Німеччину – там хлопці допомагали забирати та вантажити гуманітарну допомогу. Таким чином, волинські лікарні отримають 130 стільців, 60 столів, 50 ліжок та матрасів, 40 шаф, 20 плазмових телевізорів а також білизну.Очільник благодійного фонду проінформував, що загалом меблі вдалося помістити у величезну вантажівку, яку наразі розвантажили на митному складі. Відтак, Дмитрук вже завтра повезе необхідні документи до Міністерства соціальної політики, аби мати змогу надалі доставляти гуманітарку до лікарень. Очікувано, що процедуру вдасться пройти за декілька тижнів, після чого меблі та техніка власне прибудуть до місця призначенняДо слова, спілка «Мости дружби в Україну» протягом багатьох років допомагає українським лікарня, бійцям та тим, хто потребує підтримки – волинські госпіталі неодноразово отримували медичні ліжка та прилади. До того ж, у грудні цього року завдяки сприянню спілки туристичному агентству «Патріот» вдалося звозити до Карпат на відпочинок близько десятка дітей із тимчасово окупованих територій.

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