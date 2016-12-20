У Луцьку відкрили нову амбулаторію
27 грудень, 18:16
На вулиці Гордіюк у Луцьку відкрили амбулаторію загальної практики – сімейної медицини № 5.
Урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні, 27 грудня, - пише Волинська правда.
Амбулаторія ЗПСМ №5 буде підпорядковуватися комунальному закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2». Її будуть відвідувати приблизно 12 тисяч мешканців «сорокового».
Як розповів очільник міського управління охорони здоров’я Микола Якимчук, загалом на реконструкцію та оснащення амбулаторії виділили майже три мільйони гривень.
Відомо, що в амбулаторії працюватимуть 6 лікарів, а також медсестри. Прийом здійснюватимуть з 8:00 до 19:00 щоденно. У суботу ж з 9:00 до 15:00, у неділю – вихідний.
Тож тепер тут проводитимуть лабораторне та ЕКГ-обстеження, маніпуляції внутрівенні, внутрім’язеві, підшкірні, а також інгаляції; електрофорез та інші електропроцедури. Окрім того, лікарі-спеціалісти виконуватимуть призначення та надаватимуть рекомендації щодо перебування пацієнта у стаціонарі.
У відкритті амбулаторії взяли участь представники Луцькради, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк, головний лікар комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Ганна Кравчук, медперсонал амбулаторії, а також мешканці мікрорайону.
«Ми, мешканці мікрорайону, дуже задоволені цим відкриттям. Мені довелося бачити, коли відкривали амбулаторію на Наливайка. Вона дуже гарна, але наша ще краща. Це надзвичайнго зручно для нас», – розповіла мешканка мікрорайону Надія Кеда, яка проживає неподалік від амбулаторії.
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Урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні, 27 грудня, - пише Волинська правда.
Амбулаторія ЗПСМ №5 буде підпорядковуватися комунальному закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2». Її будуть відвідувати приблизно 12 тисяч мешканців «сорокового».
Як розповів очільник міського управління охорони здоров’я Микола Якимчук, загалом на реконструкцію та оснащення амбулаторії виділили майже три мільйони гривень.
Відомо, що в амбулаторії працюватимуть 6 лікарів, а також медсестри. Прийом здійснюватимуть з 8:00 до 19:00 щоденно. У суботу ж з 9:00 до 15:00, у неділю – вихідний.
Тож тепер тут проводитимуть лабораторне та ЕКГ-обстеження, маніпуляції внутрівенні, внутрім’язеві, підшкірні, а також інгаляції; електрофорез та інші електропроцедури. Окрім того, лікарі-спеціалісти виконуватимуть призначення та надаватимуть рекомендації щодо перебування пацієнта у стаціонарі.
У відкритті амбулаторії взяли участь представники Луцькради, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк, головний лікар комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Ганна Кравчук, медперсонал амбулаторії, а також мешканці мікрорайону.
«Ми, мешканці мікрорайону, дуже задоволені цим відкриттям. Мені довелося бачити, коли відкривали амбулаторію на Наливайка. Вона дуже гарна, але наша ще краща. Це надзвичайнго зручно для нас», – розповіла мешканка мікрорайону Надія Кеда, яка проживає неподалік від амбулаторії.
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