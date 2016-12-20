У Луцьку відкрили нову амбулаторію





Урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні, 27 грудня, - пише



Амбулаторія ЗПСМ №5 буде підпорядковуватися комунальному закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2». Її будуть відвідувати приблизно 12 тисяч мешканців «сорокового».



Як розповів очільник міського управління охорони здоров’я Микола Якимчук, загалом на реконструкцію та оснащення амбулаторії виділили майже три мільйони гривень.



Відомо, що в амбулаторії працюватимуть 6 лікарів, а також медсестри. Прийом здійснюватимуть з 8:00 до 19:00 щоденно. У суботу ж з 9:00 до 15:00, у неділю – вихідний.



Тож тепер тут проводитимуть лабораторне та ЕКГ-обстеження, маніпуляції внутрівенні, внутрім’язеві, підшкірні, а також інгаляції; електрофорез та інші електропроцедури. Окрім того, лікарі-спеціалісти виконуватимуть призначення та надаватимуть рекомендації щодо перебування пацієнта у стаціонарі.



У відкритті амбулаторії взяли участь представники Луцькради, очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк, головний лікар комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Ганна Кравчук, медперсонал амбулаторії, а також мешканці мікрорайону.



«Ми, мешканці мікрорайону, дуже задоволені цим відкриттям. Мені довелося бачити, коли відкривали амбулаторію на Наливайка. Вона дуже гарна, але наша ще краща. Це надзвичайнго зручно для нас», – розповіла мешканка мікрорайону Надія Кеда, яка проживає неподалік від амбулаторії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Гордіюк у Луцьку відкрили амбулаторію загальної практики – сімейної медицини № 5.Урочистості з цієї нагоди відбулися сьогодні, 27 грудня, - пише Волинська правда Амбулаторія ЗПСМ №5 буде підпорядковуватися комунальному закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2». Її будуть відвідувати приблизно 12 тисяч мешканців «сорокового».Як розповів очільник міського управління охорони здоров’я Микола Якимчук, загалом на реконструкцію та оснащення амбулаторії виділили майже три мільйони гривень.Відомо, що в амбулаторії працюватимуть 6 лікарів, а також медсестри. Прийом здійснюватимуть з 8:00 до 19:00 щоденно. У суботу ж з 9:00 до 15:00, у неділю – вихідний.Тож тепер тут проводитимуть лабораторне та ЕКГ-обстеження, маніпуляції внутрівенні, внутрім’язеві, підшкірні, а також інгаляції; електрофорез та інші електропроцедури. Окрім того, лікарі-спеціалісти виконуватимуть призначення та надаватимуть рекомендації щодо перебування пацієнта у стаціонарі.У відкритті амбулаторії взяли участь представники Луцькради, очільник обласного управління охорони здоров’я, головний лікар комунального закладу «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2», медперсонал амбулаторії, а також мешканці мікрорайону.«Ми, мешканці мікрорайону, дуже задоволені цим відкриттям. Мені довелося бачити, коли відкривали амбулаторію на Наливайка. Вона дуже гарна, але наша ще краща. Це надзвичайнго зручно для нас», – розповіла мешканка мікрорайону, яка проживає неподалік від амбулаторії.

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