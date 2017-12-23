На Волині перекинулась вантажівка з мандаринами
27 грудень, 17:48
На автошляху між Ковелем та Луцьком сьогодні, 27 грудня, з’їхала з дороги та перекинулася вантажівка польської реєстрації, яка везла мандарини.
Про це «Волинській правді» стало відомо із власних джерел.
Як повідомляють очевидці події, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу. За версіями свідків аварії, автівку «занесло» або водій заснув.
Вантажівку довелося піднімати із використанням спецтехніки.
До слова, прес-служба патрульної поліції Луцька обіцяє повідомити деталі ситуації згодом.
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Про це «Волинській правді» стало відомо із власних джерел.
Як повідомляють очевидці події, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу. За версіями свідків аварії, автівку «занесло» або водій заснув.
Вантажівку довелося піднімати із використанням спецтехніки.
До слова, прес-служба патрульної поліції Луцька обіцяє повідомити деталі ситуації згодом.
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Коментарі 4
Які нах... Мандарини.Фура не польська а турецька ,і лежить вже 4добу з помідорами.Нікому діла немає до неї...
вже хозо завалене помідорами і мандаринами. незнають куди ще подіти
Фура перекинулась ще в суботу в вечері
Шановні редакція або ви видаляєте цю статтю,або пишите реальну інформацію. Я є власник!!!аварія трапилася 23.12.17 о 10:15ранку.через погані погодні умови. Товар томати свіжі. Я коментарів не давала і інтерв'ю. А розумники прошу дурниці не писати,якщо не володієте інформацією
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