На Волині перекинулась вантажівка з мандаринами





Про це



Як повідомляють очевидці події, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу. За версіями свідків аварії, автівку «занесло» або водій заснув.



Вантажівку довелося піднімати із використанням спецтехніки.



До слова, прес-служба патрульної поліції Луцька обіцяє повідомити деталі ситуації згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху між Ковелем та Луцьком сьогодні, 27 грудня, з’їхала з дороги та перекинулася вантажівка польської реєстрації, яка везла мандарини.Про це «Волинській правді» стало відомо із власних джерел.Як повідомляють очевидці події, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу. За версіями свідків аварії, автівку «занесло» або водій заснув.Вантажівку довелося піднімати із використанням спецтехніки.До слова, прес-служба патрульної поліції Луцька обіцяє повідомити деталі ситуації згодом.

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