На Волині виявили труп жінки





Про це пише



За інформацією видання, в Олиці сьогодні, 27 грудня, сталося вбивство. Загиблою виявилася жінка 1977 року народження. Вона померла через удушення мотузкою.



Загиблу звали Наталія. В неї залишилося двоє дітей.



«Наразі поліція затримала підозрюваного», - йдеться у повідомленні.



Деталі обіцяють повідомити згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі міського типу Олика в Ківерцівському районі на Волині знайшли мертву жінку.Про це пише Район.Ківерці з посиланням на власні джерела.За інформацією видання, в Олиці сьогодні, 27 грудня, сталося вбивство. Загиблою виявилася жінка 1977 року народження. Вона померла через удушення мотузкою.Загиблу звали. В неї залишилося двоє дітей.«Наразі поліція затримала підозрюваного», - йдеться у повідомленні.Деталі обіцяють повідомити згодом.

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