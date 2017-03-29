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На Волині виявили труп жінки

На Волині виявили труп жінки
У селищі міського типу Олика в Ківерцівському районі на Волині знайшли мертву жінку.

Про це пише Район.Ківерці з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, в Олиці сьогодні, 27 грудня, сталося вбивство. Загиблою виявилася жінка 1977 року народження. Вона померла через удушення мотузкою.

Загиблу звали Наталія. В неї залишилося двоє дітей.

«Наразі поліція затримала підозрюваного», - йдеться у повідомленні.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

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Теги: смерть, Волинь
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