На Волині виявили труп жінки
27 грудень, 21:07
У селищі міського типу Олика в Ківерцівському районі на Волині знайшли мертву жінку.
Про це пише Район.Ківерці з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, в Олиці сьогодні, 27 грудня, сталося вбивство. Загиблою виявилася жінка 1977 року народження. Вона померла через удушення мотузкою.
Загиблу звали Наталія. В неї залишилося двоє дітей.
«Наразі поліція затримала підозрюваного», - йдеться у повідомленні.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
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Про це пише Район.Ківерці з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, в Олиці сьогодні, 27 грудня, сталося вбивство. Загиблою виявилася жінка 1977 року народження. Вона померла через удушення мотузкою.
Загиблу звали Наталія. В неї залишилося двоє дітей.
«Наразі поліція затримала підозрюваного», - йдеться у повідомленні.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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