Фото оновленої траси із Луцька на Володимир

Директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДАпоказав, як виглядає автодорога Луцьк-Володимир-Волинський.Світлини траси він опублікував у соціальній мережі Facebook.«Луцьк-Володимир.... Трохи змучений, але ця благодатна «усталость» - кайф робить велику і широку посмішку. Ми це зробили. Далі кома. Далі знову робота. Крок за кроком», - йдеться у коментарі Мирки до фото.Нагадаємо, мова йде продороги Н-22 «Луцьк–Володимир-Волинський». Дорожнє покриття тут кладеться за новою технологією, що до цього на Волині не використовувалася.