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Фото оновленої траси із Луцька на Володимир

Фото оновленої траси із Луцька на Володимир
Директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка показав, як виглядає автодорога Луцьк-Володимир-Волинський.

Світлини траси він опублікував у соціальній мережі Facebook.

«Луцьк-Володимир.... Трохи змучений, але ця благодатна «усталость» - кайф робить велику і широку посмішку. Ми це зробили. Далі кома. Далі знову робота. Крок за кроком», - йдеться у коментарі Мирки до фото.

Нагадаємо, мова йде про капітальний ремонт дороги Н-22 «Луцьк–Володимир-Волинський». Дорожнє покриття тут кладеться за новою технологією, що до цього на Волині не використовувалася.


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Теги: ремонт, дорога
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Коментарі 2
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Краще б похвалились трассами Луцьк-Ковель, Ковель-Камінь Каширськ, Луцьк-Маневичі, Маневичі-Любешів. Там є чим хвалитись!
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Ну і апетит у декого... Ви все і відразу хочете? Так не буває і не буде, все поступово! А з такими людьми "хотєлками" толку ніколи в Україні не буде! :(
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