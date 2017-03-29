Фото оновленої траси із Луцька на Володимир
27 грудень, 21:23
Директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка показав, як виглядає автодорога Луцьк-Володимир-Волинський.
Світлини траси він опублікував у соціальній мережі Facebook.
«Луцьк-Володимир.... Трохи змучений, але ця благодатна «усталость» - кайф робить велику і широку посмішку. Ми це зробили. Далі кома. Далі знову робота. Крок за кроком», - йдеться у коментарі Мирки до фото.
Нагадаємо, мова йде про капітальний ремонт дороги Н-22 «Луцьк–Володимир-Волинський». Дорожнє покриття тут кладеться за новою технологією, що до цього на Волині не використовувалася.
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Світлини траси він опублікував у соціальній мережі Facebook.
«Луцьк-Володимир.... Трохи змучений, але ця благодатна «усталость» - кайф робить велику і широку посмішку. Ми це зробили. Далі кома. Далі знову робота. Крок за кроком», - йдеться у коментарі Мирки до фото.
Нагадаємо, мова йде про капітальний ремонт дороги Н-22 «Луцьк–Володимир-Волинський». Дорожнє покриття тут кладеться за новою технологією, що до цього на Волині не використовувалася.
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Коментарі 2
Краще б похвалились трассами Луцьк-Ковель, Ковель-Камінь Каширськ, Луцьк-Маневичі, Маневичі-Любешів. Там є чим хвалитись!
Ну і апетит у декого... Ви все і відразу хочете? Так не буває і не буде, все поступово! А з такими людьми "хотєлками" толку ніколи в Україні не буде! :(
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