Скандальним диско-клубам у Луцьку дозволили працювати до ранку





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Дискотекам «Старій підкові» (в народі «Техас») продовжили режим роботи до 5 ранку, а диско-бару «У Наталки» - до 4 ранку. Таке рішення прийняли 27 грудня під час засідання позачергового виконкому.



Варто зауважити, що зовсім нещодавно, а саме під час засідання чергового виконкому 20 грудня, цим двом закладам не продовжили режиму роботи до ранку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Луцької міськради погодив режим роботи скандальним нічним клубам до ранку.Про це повідомляє Конкурент Дискотекам «Старій підкові» (в народі «Техас») продовжили режим роботи до 5 ранку, а диско-бару «У Наталки» - до 4 ранку. Таке рішення прийняли 27 грудня під час засідання позачергового виконкому.Варто зауважити, що зовсім нещодавно, а саме під час засідання чергового виконкому 20 грудня, цим двом закладам не продовжили режиму роботи до ранку.

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