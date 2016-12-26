вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандальним диско-клубам у Луцьку дозволили працювати до ранку

Скандальним диско-клубам у Луцьку дозволили працювати до ранку
Виконавчий комітет Луцької міськради погодив режим роботи скандальним нічним клубам до ранку.

Про це повідомляє Конкурент.

Дискотекам «Старій підкові» (в народі «Техас») продовжили режим роботи до 5 ранку, а диско-бару «У Наталки» - до 4 ранку. Таке рішення прийняли 27 грудня під час засідання позачергового виконкому.

Варто зауважити, що зовсім нещодавно, а саме під час засідання чергового виконкому 20 грудня, цим двом закладам не продовжили режиму роботи до ранку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нічний клуб, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
Кропиву звільнили з посади радника заступника міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
27 грудень, 21:52
Волиняни через релігію відмовилися від паспортів і лишилися без пенсії
27 грудень, 21:45
Скандальним диско-клубам у Луцьку дозволили працювати до ранку
27 грудень, 21:36
Фото оновленої траси із Луцька на Володимир
27 грудень, 21:23
На Волині виявили труп жінки
27 грудень, 21:07
Схожі новини
Підпільний нічний клуб у Луцьку попередили про «маски-шоу» Підпільний нічний клуб у Луцьку попередили про «маски-шоу»
26 грудень, 2016, 01:15
Муніципали спіймали шахрайку в центрі Луцька Муніципали спіймали шахрайку в центрі Луцька
Сьогодні, 00:19
Аварія в Луцьку: зіткнулися Chevrolet і BMW. ФОТО Аварія в Луцьку: зіткнулися Chevrolet і BMW. ФОТО
27 грудень, 13:29
Мовний і культурний центр з елементами «війська»: що планують у луцькому Будинку офіцерів Мовний і культурний центр з елементами «війська»: що планують у луцькому Будинку офіцерів
27 грудень, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
27 грудень, 21:52
 1
Стартував турнір з футзалу під егідою ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536». ФОТО
27 грудень, 16:46
 1
Андрій Разумовський: «Люблю критику, якщо вона раціональна і адекватна»
27 грудень, 13:01
 1
Медіа
відео
1/8