Скандальним диско-клубам у Луцьку дозволили працювати до ранку
27 грудень, 21:36
Виконавчий комітет Луцької міськради погодив режим роботи скандальним нічним клубам до ранку.
Про це повідомляє Конкурент.
Дискотекам «Старій підкові» (в народі «Техас») продовжили режим роботи до 5 ранку, а диско-бару «У Наталки» - до 4 ранку. Таке рішення прийняли 27 грудня під час засідання позачергового виконкому.
Варто зауважити, що зовсім нещодавно, а саме під час засідання чергового виконкому 20 грудня, цим двом закладам не продовжили режиму роботи до ранку.
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Про це повідомляє Конкурент.
Дискотекам «Старій підкові» (в народі «Техас») продовжили режим роботи до 5 ранку, а диско-бару «У Наталки» - до 4 ранку. Таке рішення прийняли 27 грудня під час засідання позачергового виконкому.
Варто зауважити, що зовсім нещодавно, а саме під час засідання чергового виконкому 20 грудня, цим двом закладам не продовжили режиму роботи до ранку.
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