Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту

Артема Віндюка, якого звільнили із полону бойовиків.



Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Попова.



«Ми вже в аеропорту!! Зустрічаємо нашого волинянина Артема Віндюка!!! Радощі немає меж», - зазначила волонтерка.



Нагадаємо, військовослужбовець 24-ї бригади, уродженець Ковеля Артем Віндюк зник 26 грудня 2016 року. Понад рік він перебував у полоні в бойовиків.





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