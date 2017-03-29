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Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту

Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
Близькі та волонтери зустрічають в аеропорту волинянина Артема Віндюка, якого звільнили із полону бойовиків.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Попова.

«Ми вже в аеропорту!! Зустрічаємо нашого волинянина Артема Віндюка!!! Радощі немає меж», - зазначила волонтерка.

Нагадаємо, військовослужбовець 24-ї бригади, уродженець Ковеля Артем Віндюк зник 26 грудня 2016 року. Понад рік він перебував у полоні в бойовиків.

Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту

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Теги: війна з Росією, АТО, полонені, варте уваги, вибір редактора
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