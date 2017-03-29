Ще одна сільрада на Волині визначила подальшу долю
27 грудень, 22:19
Хмелівківська сільрада на Волині офіційно приєдналася до Зимнівської об’єднаної територіальної громади.
Про це пише Буг.
У неділю, 24 грудня, у Хмелівківській сільраді відбулися вибори депутатів до Зимнівської сільської ради. На приєднаній території було створено 4 одномандатні округи та обрано чотирьох депутатів. Відтепер депутатський корпус ОТГ складає 26 обранців.
На сесії новообраним депутатам вручили посвідчення.
«Вітаю з обранням. Бажаю вам бути активними депутатами та працювати для громади. Хоча, щоб всі працювали на результат, а не відстоювали політичні інтереси. Будемо разом працювати для громади», – привітав голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
Нагадаємо, що у Володимир-Волинському районі ще дві сільські ради не вирішили до кого доєднатися – Березовичівська та Хобултівська. І до моменту, поки ці дві громади не визначаться до кого приєднатися, функціонуватиме Володимир-Волинська районна рада. Раніше на сесіях Хобултівської сільради обговорювалася можливість приєднатися до Зимного. Березовичівська сільрада розглядає ще й варіант приєднатися до громади Локачинського району.
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Про це пише Буг.
У неділю, 24 грудня, у Хмелівківській сільраді відбулися вибори депутатів до Зимнівської сільської ради. На приєднаній території було створено 4 одномандатні округи та обрано чотирьох депутатів. Відтепер депутатський корпус ОТГ складає 26 обранців.
На сесії новообраним депутатам вручили посвідчення.
«Вітаю з обранням. Бажаю вам бути активними депутатами та працювати для громади. Хоча, щоб всі працювали на результат, а не відстоювали політичні інтереси. Будемо разом працювати для громади», – привітав голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.
Нагадаємо, що у Володимир-Волинському районі ще дві сільські ради не вирішили до кого доєднатися – Березовичівська та Хобултівська. І до моменту, поки ці дві громади не визначаться до кого приєднатися, функціонуватиме Володимир-Волинська районна рада. Раніше на сесіях Хобултівської сільради обговорювалася можливість приєднатися до Зимного. Березовичівська сільрада розглядає ще й варіант приєднатися до громади Локачинського району.
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