Ще одна сільрада на Волині визначила подальшу долю





Про це пише



У неділю, 24 грудня, у Хмелівківській сільраді відбулися вибори депутатів до Зимнівської сільської ради. На приєднаній території було створено 4 одномандатні округи та обрано чотирьох депутатів. Відтепер депутатський корпус ОТГ складає 26 обранців.

На сесії новообраним депутатам вручили посвідчення.



«Вітаю з обранням. Бажаю вам бути активними депутатами та працювати для громади. Хоча, щоб всі працювали на результат, а не відстоювали політичні інтереси. Будемо разом працювати для громади», – привітав голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.



Нагадаємо, що у Володимир-Волинському районі ще дві сільські ради не вирішили до кого доєднатися – Березовичівська та Хобултівська. І до моменту, поки ці дві громади не визначаться до кого приєднатися, функціонуватиме Володимир-Волинська районна рада. Раніше на сесіях Хобултівської сільради обговорювалася можливість приєднатися до Зимного. Березовичівська сільрада розглядає ще й варіант приєднатися до громади Локачинського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хмелівківська сільрада на Волині офіційно приєдналася до Зимнівської об’єднаної територіальної громади.Про це пише Буг У неділю, 24 грудня, у Хмелівківській сільраді відбулися вибори депутатів до Зимнівської сільської ради. На приєднаній території було створено 4 одномандатні округи та обрано чотирьох депутатів. Відтепер депутатський корпус ОТГ складає 26 обранців.На сесії новообраним депутатам вручили посвідчення.«Вітаю з обранням. Бажаю вам бути активними депутатами та працювати для громади. Хоча, щоб всі працювали на результат, а не відстоювали політичні інтереси. Будемо разом працювати для громади», – привітав голова Зимнівської ОТГНагадаємо, що у Володимир-Волинському районі ще дві сільські ради не вирішили до кого доєднатися – Березовичівська та Хобултівська. І до моменту, поки ці дві громади не визначаться до кого приєднатися, функціонуватиме Володимир-Волинська районна рада. Раніше на сесіях Хобултівської сільради обговорювалася можливість приєднатися до Зимного. Березовичівська сільрада розглядає ще й варіант приєднатися до громади Локачинського району.

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