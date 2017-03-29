Для дітей із особливими потребами на Волині влаштували свято





Про це повідомляє



Активісти Волинської обласної громадської організації «Ми плюс» у рамках благодійного проекту «Чужих дітей не буває» відвідали дітей із особливими потребами.



Під час зустрічі для діток влаштували святкову програму. А особливі враження справив аматорський ляльковий театр з виставою «Крижинка». Також наприкінці свята кожна дитина отримала солодкі подарунки.



«Це – сильні жінки, сильні батьки, і ми хочемо допомогти їм у вихованні та підбадьорювати, адже діти - це благословіння від Бога», – ділиться враженнями директор ВОГО «Ми плюс».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У санаторії «Дачний» на Волині для дітей із особливими потребами та їхніх батьків влаштували лялькову виставу у рамках проекту «Чужих дітей не буває».Про це повідомляє Район. Ківерці Активісти Волинської обласної громадської організації «Ми плюс» у рамках благодійного проекту «Чужих дітей не буває» відвідали дітей із особливими потребами.Під час зустрічі для діток влаштували святкову програму. А особливі враження справив аматорський ляльковий театр з виставою «Крижинка». Також наприкінці свята кожна дитина отримала солодкі подарунки.«Це – сильні жінки, сильні батьки, і ми хочемо допомогти їм у вихованні та підбадьорювати, адже діти - це благословіння від Бога», – ділиться враженнями директор ВОГО «Ми плюс».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію