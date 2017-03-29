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Для дітей із особливими потребами на Волині влаштували свято

Для дітей із особливими потребами на Волині влаштували свято
У санаторії «Дачний» на Волині для дітей із особливими потребами та їхніх батьків влаштували лялькову виставу у рамках проекту «Чужих дітей не буває».

Про це повідомляє Район. Ківерці.

Активісти Волинської обласної громадської організації «Ми плюс» у рамках благодійного проекту «Чужих дітей не буває» відвідали дітей із особливими потребами.

Під час зустрічі для діток влаштували святкову програму. А особливі враження справив аматорський ляльковий театр з виставою «Крижинка». Також наприкінці свята кожна дитина отримала солодкі подарунки.

«Це – сильні жінки, сильні батьки, і ми хочемо допомогти їм у вихованні та підбадьорювати, адже діти - це благословіння від Бога», – ділиться враженнями директор ВОГО «Ми плюс».


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Теги: діти, благодійність
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