Волинянки закінчили рік серед лідерів волейбольної Суперліги





Це стало зрозуміло після виїзду наших волейболісток до Запоріжжя на матчі проти місцевої «Орбіти», - повідомляють



Перший поєдинок наша команда програла 1:3 (16:25, 26:24, 28:26, 25:20), другий упевнено виграла 3:0 (19:25, 22:25, 18:25).



Великий волейбол повернеться 12 січня. У Рівному наші дівчата зіграють двоматчевий тур із «Регіною».



Наразі в Суперлізі лідирує «Хімік» з Южного (40 очок), у «Волині-Університету» 32 очка, в тернопільської «Галичанки» – 30.



Тим часом луцький «Олюртранс» вийшов на перше місце у вищій лізі чоловічого волейболу країни. Команда Юрія Гупала привезла з Хмельницького дві перемоги. «Новатор-2-Прикордонник» лучани перемогли 3:1 (25:27, 25:19, 25:17, 25:19), а «Колос» – 0:3 (20:25, 19:25, 15:25). Вища ліга повернеться з канікул також за два тижні. 13 січня «Олюртранс» зіграє проти сумського «ШВСМ», а 14 січня – проти «Зміївського енергетика».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька «Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ» пішла на зимові канікули на другому місці в турнірній таблиці жіночої волейбольної Суперліги.Це стало зрозуміло після виїзду наших волейболісток до Запоріжжя на матчі проти місцевої «Орбіти», - повідомляють Волинські новини Перший поєдинок наша команда програла 1:3 (16:25, 26:24, 28:26, 25:20), другий упевнено виграла 3:0 (19:25, 22:25, 18:25).Великий волейбол повернеться 12 січня. У Рівному наші дівчата зіграють двоматчевий тур із «Регіною».Наразі в Суперлізі лідирує «Хімік» з Южного (40 очок), у «Волині-Університету» 32 очка, в тернопільської «Галичанки» – 30.Тим часом луцький «Олюртранс» вийшов на перше місце у вищій лізі чоловічого волейболу країни. Командапривезла з Хмельницького дві перемоги. «Новатор-2-Прикордонник» лучани перемогли 3:1 (25:27, 25:19, 25:17, 25:19), а «Колос» – 0:3 (20:25, 19:25, 15:25). Вища ліга повернеться з канікул також за два тижні. 13 січня «Олюртранс» зіграє проти сумського «ШВСМ», а 14 січня – проти «Зміївського енергетика».

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