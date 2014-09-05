Мешканці гуртожитку на Соборності скаржаться на підтоплення
Сьогодні, 05:57
Мешканці гуртожитку на проспекті Соборності, 3 у Луцьку нарікають на постійне підтоплення підвалу.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
«По коліна води, стіни, з’їджені грибком і сморід», – так описують мешканці гуртожитку на Соборності, 3 життя в багатоповерхівці через постійне підтоплення підвалу.
Люди нарікають на несправну каналізацію, що прориває і руйнує їхній будинок.
Квартиронаймачі готові відремонтувати усе, однак, на заваді стали власники підвального приміщення.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
«По коліна води, стіни, з’їджені грибком і сморід», – так описують мешканці гуртожитку на Соборності, 3 життя в багатоповерхівці через постійне підтоплення підвалу.
Люди нарікають на несправну каналізацію, що прориває і руйнує їхній будинок.
Квартиронаймачі готові відремонтувати усе, однак, на заваді стали власники підвального приміщення.
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Коментарі 1
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