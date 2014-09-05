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Мешканці гуртожитку на Соборності скаржаться на підтоплення

Мешканці гуртожитку на Соборності скаржаться на підтоплення
Мешканці гуртожитку на проспекті Соборності, 3 у Луцьку нарікають на постійне підтоплення підвалу.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

«По коліна води, стіни, з’їджені грибком і сморід», – так описують мешканці гуртожитку на Соборності, 3 життя в багатоповерхівці через постійне підтоплення підвалу.

Люди нарікають на несправну каналізацію, що прориває і руйнує їхній будинок.

Квартиронаймачі готові відремонтувати усе, однак, на заваді стали власники підвального приміщення.




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Теги: підтоплення, проблема
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