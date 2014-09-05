Мешканці гуртожитку на Соборності скаржаться на підтоплення





Про це повідомляє



«По коліна води, стіни, з’їджені грибком і сморід», – так описують мешканці гуртожитку на Соборності, 3 життя в багатоповерхівці через постійне підтоплення підвалу.



Люди нарікають на несправну каналізацію, що прориває і руйнує їхній будинок.



Квартиронаймачі готові відремонтувати усе, однак, на заваді стали власники підвального приміщення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці гуртожитку на проспекті Соборності, 3 у Луцьку нарікають на постійне підтоплення підвалу.Про це повідомляє ВРД НСТУ «По коліна води, стіни, з’їджені грибком і сморід», – так описують мешканці гуртожитку на Соборності, 3 життя в багатоповерхівці черезпідвалу.Люди нарікають на несправну каналізацію, що прориває і руйнує їхній будинок.Квартиронаймачі готові відремонтувати усе, однак, на заваді стали власники підвального приміщення.

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