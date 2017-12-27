Бойові літаки не розминулися в небі
Сьогодні, 04:56
На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойові літаки Як-130, екіпажі не постраждали.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.
Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.
Всі чотири пілоти були врятовані.
«Причина події поки не ясна», – повідомили в поліції.
Комітет високого рівня розслідує подію.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.
Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.
Всі чотири пілоти були врятовані.
«Причина події поки не ясна», – повідомили в поліції.
Комітет високого рівня розслідує подію.
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