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Бойові літаки не розминулися в небі

Бойові літаки не розминулися в небі
На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойові літаки Як-130, екіпажі не постраждали.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.

Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.

Всі чотири пілоти були врятовані.

«Причина події поки не ясна», – повідомили в поліції.

Комітет високого рівня розслідує подію.


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Теги: аварія
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