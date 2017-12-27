Бойові літаки не розминулися в небі





Про це повідомляють



Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.



Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.



Всі чотири пілоти були врятовані.



«Причина події поки не ясна», – повідомили в поліції.



Комітет високого рівня розслідує подію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На південному сході Бангладеш зіткнулися два навчально-бойові літаки Як-130, екіпажі не постраждали.Про це повідомляють Факти ICTV Диспетчерська втратила зв’язок з двома літаками. Пізніше вони отримали повідомлення про аварії в Путібале Пальпархе і Майзпархе. Літаки зіткнулися в повітрі.Пожежна служба Махешхалі і співробітники місцевої поліції почали рятувальну операцію відразу після аварії.Всі чотири пілоти були врятовані.«Причина події поки не ясна», – повідомили в поліції.Комітет високого рівня розслідує подію.

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