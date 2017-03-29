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«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина

«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Із полону бойовиків у результаті обміну вдалося звільнити ще одного волинянина – Володимира Гізуна з села Любохини Старовижівського району.

Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.

За словами волонтерки, із полону вдалося звільнити ще одного волинянина – Володимира Гізуна із села Любохини.

«Вчора його не було в списках на звільнення... Вночі перед обміном в камеру донецького сізо зайшли ордловці і сказали: «Готуйся на завтра!»

Питаю у Вови : «Як так могло статися?»... Відповідає: «Молився Миколі Угоднику.. просив диво…» - переповіла історію звільнення волинянина Попова.

«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - йдеться в дописі волонтерки.

«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина


За її інформацією, зараз звільнені волиняни перебувають у Київському військовому шпиталі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про звільнення із полону ковельчанина Артема Віндюка.

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Теги: звільнення з полону, варте уваги, вибір редактора
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Коментарі 2
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дякую Богу за всіх наших захисників
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А підконтрольні Палиці ЗМІ про це навіть і не пишуть! Ну а як - Попова ж з Івахівим співпрацює, а це конкурент-ворог, то писати не будемо... Люди включайте мізки і думайте до чого такі олігархи можуть Україну і Волинь довести!!!
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