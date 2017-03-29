«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина

Із полону бойовиків у результаті обміну вдалося звільнити ще одного волинянина –з села Любохини Старовижівського району.Про це у Facebook написала волонтеркаЗа словами волонтерки, із полону вдалося звільнити ще одного волинянина – Володимира Гізуна із села Любохини.«Вчора його не було в списках на звільнення... Вночі перед обміном в камеру донецького сізо зайшли ордловці і сказали: «Готуйся на завтра!»Питаю у Вови : «Як так могло статися?»... Відповідає: «Молився Миколі Угоднику.. просив диво…» - переповіла історію звільнення волинянина Попова.«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - йдеться в дописі волонтерки.За її інформацією, зараз звільнені волиняни перебувають у Київському військовому шпиталі.Нагадаємо, раніше стало відомо проковельчанина