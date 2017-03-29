«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Сьогодні, 03:49
Із полону бойовиків у результаті обміну вдалося звільнити ще одного волинянина – Володимира Гізуна з села Любохини Старовижівського району.
Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, із полону вдалося звільнити ще одного волинянина – Володимира Гізуна із села Любохини.
«Вчора його не було в списках на звільнення... Вночі перед обміном в камеру донецького сізо зайшли ордловці і сказали: «Готуйся на завтра!»
Питаю у Вови : «Як так могло статися?»... Відповідає: «Молився Миколі Угоднику.. просив диво…» - переповіла історію звільнення волинянина Попова.
«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - йдеться в дописі волонтерки.
За її інформацією, зараз звільнені волиняни перебувають у Київському військовому шпиталі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про звільнення із полону ковельчанина Артема Віндюка.
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Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, із полону вдалося звільнити ще одного волинянина – Володимира Гізуна із села Любохини.
«Вчора його не було в списках на звільнення... Вночі перед обміном в камеру донецького сізо зайшли ордловці і сказали: «Готуйся на завтра!»
Питаю у Вови : «Як так могло статися?»... Відповідає: «Молився Миколі Угоднику.. просив диво…» - переповіла історію звільнення волинянина Попова.
«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - йдеться в дописі волонтерки.
За її інформацією, зараз звільнені волиняни перебувають у Київському військовому шпиталі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про звільнення із полону ковельчанина Артема Віндюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
дякую Богу за всіх наших захисників
А підконтрольні Палиці ЗМІ про це навіть і не пишуть! Ну а як - Попова ж з Івахівим співпрацює, а це конкурент-ворог, то писати не будемо... Люди включайте мізки і думайте до чого такі олігархи можуть Україну і Волинь довести!!!
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