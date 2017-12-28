Помер актор із «Зоряних воєн»
Сьогодні, 08:42
Помер актор з фільму «Зоряні війни» Елфі Кертіс, йому було 87 років.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter, – пише Еспресо.
Причини смерті поки невідомі. Найбільш відома роль артиста – доктор Корнеліус Евазан у фільмі «Зоряні війни: Епізод 4 » Нова надія»(1977). Кертіс також знімався в стрічці «Людина-слон»(1980) і міні-серіалі «Втрачені імперії»(1986).
Співчуття у зв'язку з кончиною актора виразив його колега Марк Хемілл. За словами Хемілла, Кертіс в кадрі здавався страхітливим, але в житті він був смішним і добрим, справжнім джентльменом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter, – пише Еспресо.
Причини смерті поки невідомі. Найбільш відома роль артиста – доктор Корнеліус Евазан у фільмі «Зоряні війни: Епізод 4 » Нова надія»(1977). Кертіс також знімався в стрічці «Людина-слон»(1980) і міні-серіалі «Втрачені імперії»(1986).
Співчуття у зв'язку з кончиною актора виразив його колега Марк Хемілл. За словами Хемілла, Кертіс в кадрі здавався страхітливим, але в житті він був смішним і добрим, справжнім джентльменом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:00
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
Сьогодні, 08:59
Помер актор із «Зоряних воєн»
Сьогодні, 08:42
У Луцьку вшанували пам’ять воїнів-афганців
Сьогодні, 08:00
Медіа