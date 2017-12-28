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Помер актор із «Зоряних воєн»

Помер актор із «Зоряних воєн»
Помер актор з фільму «Зоряні війни» Елфі Кертіс, йому було 87 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter, – пише Еспресо.

Причини смерті поки невідомі. Найбільш відома роль артиста – доктор Корнеліус Евазан у фільмі «Зоряні війни: Епізод 4 » Нова надія»(1977). Кертіс також знімався в стрічці «Людина-слон»(1980) і міні-серіалі «Втрачені імперії»(1986).

Співчуття у зв'язку з кончиною актора виразив його колега Марк Хемілл. За словами Хемілла, Кертіс в кадрі здавався страхітливим, але в житті він був смішним і добрим, справжнім джентльменом.

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Теги: смерть
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