Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,688, а продаж - 27,987.
Євро при купівлі становить - 32,664, при продажу - 33,372.
Курс російського рубля: купівля - 0,423, продаж - 0,488.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,134, продаж - 7,978.
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Євро при купівлі становить - 32,664, при продажу - 33,372.
Курс російського рубля: купівля - 0,423, продаж - 0,488.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,134, продаж - 7,978.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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