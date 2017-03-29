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Курс валют у Луцьку на 28 грудня

Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,688, а продаж - 27,987.

Євро при купівлі становить - 32,664, при продажу - 33,372.

Курс російського рубля: купівля - 0,423, продаж - 0,488.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,134, продаж - 7,978.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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