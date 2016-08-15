У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька





Про підозрілі дії пасажирів та водія авто повідомляє з посиланням на місцеву мешканку громадське об'єднання



“Сьогодні, перебуваючи в центрі Львова, помітила авто поліції, яке стояло на паркінгу більше 6 годин без працівників всередині. Повертаючись ввечері до свого автомобіля, яке стояло поруч, помітила, що двоє осіб у цивільному, від яких було чути запах алкоголю, посадили п’яну жінку в це авто на заднє сидіння. На моє питання, що робить цей автомобіль на парковці так довго, відповіли, що це службовий автомобіль з Луцька.



На питання хто ця п’яна жінка, яка в якийсь момент вирвала у мене телефон і показала заднє причинне місце, лишилося без відповіді. Реформа поліції у дії? Працівники поліції на службовому авто приїхали з Луцька до Львова погуляти?” – написала обурена жінка.



Львівська поліція зупинила авто, у водія при перевірці виявили вміст алкоголю в крові - 0,69 проміле та оформили відповідний протокол.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові активісти виявили авто поліції, в якому пересувалися люди напідпитку.Про підозрілі дії пасажирів та водія авто повідомляє з посиланням на місцеву мешканку громадське об'єднання “Варта1” “Сьогодні, перебуваючи в центрі Львова, помітила авто поліції, яке стояло на паркінгу більше 6 годин без працівників всередині. Повертаючись ввечері до свого автомобіля, яке стояло поруч, помітила, що двоє осіб у цивільному, від яких було чути запах алкоголю, посадили п’яну жінку в це авто на заднє сидіння. На моє питання, що робить цей автомобіль на парковці так довго, відповіли, що це службовий автомобіль з Луцька.На питання хто ця п’яна жінка, яка в якийсь момент вирвала у мене телефон і показала заднє причинне місце, лишилося без відповіді. Реформа поліції у дії? Працівники поліції на службовому авто приїхали з Луцька до Львова погуляти?” – написала обурена жінка.Львівська поліція зупинила авто, у водія при перевірці виявили вміст алкоголю в крові - 0,69 проміле та оформили відповідний протокол.

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