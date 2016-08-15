вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька

У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
У Львові активісти виявили авто поліції, в якому пересувалися люди напідпитку.

Про підозрілі дії пасажирів та водія авто повідомляє з посиланням на місцеву мешканку громадське об'єднання “Варта1”.

“Сьогодні, перебуваючи в центрі Львова, помітила авто поліції, яке стояло на паркінгу більше 6 годин без працівників всередині. Повертаючись ввечері до свого автомобіля, яке стояло поруч, помітила, що двоє осіб у цивільному, від яких було чути запах алкоголю, посадили п’яну жінку в це авто на заднє сидіння. На моє питання, що робить цей автомобіль на парковці так довго, відповіли, що це службовий автомобіль з Луцька.

На питання хто ця п’яна жінка, яка в якийсь момент вирвала у мене телефон і показала заднє причинне місце, лишилося без відповіді. Реформа поліції у дії? Працівники поліції на службовому авто приїхали з Луцька до Львова погуляти?” – написала обурена жінка.

Львівська поліція зупинила авто, у водія при перевірці виявили вміст алкоголю в крові - 0,69 проміле та оформили відповідний протокол.





У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
мусора як їздили бухі так і їздять, а ще тещ та коханок возять на базар в службових авто.
Цікаво чи буде адекватна реакція керівництва?
Відповісти
тупе бидло "захищає громадян"
Відповісти
А "заднє причинне місце" - це куди? І навіщо?
Відповісти
Повідомлялось, що Деканоїдзе, пореформувавши українську поліцію, повернулась в попереднє громадянство...
Відповісти
Вибір редактора
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:00
У Львові виявили поліцейське авто з водієм напідпитку. Той сказав, що приїхав з Луцька
Сьогодні, 08:59
Помер актор із «Зоряних воєн»
Сьогодні, 08:42
Волинські госпіталі отримають велику порцію німецької «гуманітарки»
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Волинських поліцейських, яких п’яними зловили у Львові, покарають Волинських поліцейських, яких п’яними зловили у Львові, покарають
Сьогодні, 11:40
У Львові серед білого дня іноземець зґвалтував дівчину У Львові серед білого дня іноземець зґвалтував дівчину
15 серпень, 2016, 21:24
У результаті роботи патрульних у Львові винесено штрафів на 12 мільйонів гривень У результаті роботи патрульних у Львові винесено штрафів на 12 мільйонів гривень
23 квітень, 2016, 04:39
Стало відомо прізвище хамської білявки на Рorsche Cayennе Стало відомо прізвище хамської білявки на Рorsche Cayennе
20 березень, 2016, 19:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
 1
Волинські госпіталі отримають велику порцію німецької «гуманітарки»
Сьогодні, 08:30
 1
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Сьогодні, 03:49
 1
Медіа
відео
1/8