Фото зустрічі звільненого з полону волинянина

Артема Віндюка, якого звільнили із полону бойовиків.



Фото зворушливих митей опублікувала у Facebook Наталія Попова.



Нагадаємо, Артема Віндюка







Крім Артема з полону Володимира Гізуна.

«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - писала у Facebook волонтерка Наталія Попова.



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