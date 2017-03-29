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Фото зустрічі звільненого з полону волинянина

Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Близькі та волонтери зустріли в аеропорту волинянина Артема Віндюка, якого звільнили із полону бойовиків.

Фото зворушливих митей опублікувала у Facebook Наталія Попова.

Нагадаємо, Артема Віндюка звільнили з полону вчора, 27 грудня. 21-річний хлопець провів у бойовиків 1 рік і 1 день.

Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина


Крім Артема з полону вдалося визволити ще одного волинянина Володимира Гізуна.
«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - писала у Facebook волонтерка Наталія Попова.
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина

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Теги: війна з Росією, АТО, полонені, варте уваги
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