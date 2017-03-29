Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
Близькі та волонтери зустріли в аеропорту волинянина Артема Віндюка, якого звільнили із полону бойовиків.
Фото зворушливих митей опублікувала у Facebook Наталія Попова.
Нагадаємо, Артема Віндюка звільнили з полону вчора, 27 грудня. 21-річний хлопець провів у бойовиків 1 рік і 1 день.
Крім Артема з полону вдалося визволити ще одного волинянина Володимира Гізуна.
«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - писала у Facebook волонтерка Наталія Попова.
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Фото зворушливих митей опублікувала у Facebook Наталія Попова.
Нагадаємо, Артема Віндюка звільнили з полону вчора, 27 грудня. 21-річний хлопець провів у бойовиків 1 рік і 1 день.
Крім Артема з полону вдалося визволити ще одного волинянина Володимира Гізуна.
«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», - писала у Facebook волонтерка Наталія Попова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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