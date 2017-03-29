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Програма «Доступні ліки»: що чекати з Нового року

Програма «Доступні ліки»: що чекати з Нового року
У 2018 році кількість безоплатних препаратів збільшиться на щонайменше 10 торгових назв і 2 діючі речовини для лікування серцево-судинних захворювань, а також діабету 2 типу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, відповідні зміни ухвалив уряд, – пише канал 24.

«27 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що вносить суттєві зміни до реалізації програми «Доступні ліки» у 2018 році. Насамперед йдеться про доповнення програми ще двома діючими речовинами для лікування серцево-судинних захворювань та діабету другого типу – Лозартан та Глібенкламід», – пояснюють у відомстві.

Крім того, представники МОЗ додали, що у 2018 році запрацює новий механізм ціноутворення для препаратів: після встановлення граничних цін на лікарські засоби, фармкомпанії матимуть додатково 5 днів, щоб знизити свої цінові пропозиції, і таким чином поповнити ланку препаратів, що відшкодовуватимуться на 100% за державний кошт.

«Завдяки цій зміні ми очікуємо щонайменше 10 нових торгових назв препаратів, що розширять перелік безкоштовних лікарських засобів. Це дозволить збільшити асортимент медикаментів для пацієнтів, яким навіть незначна доплата є обтяжливою для сімейного бюджету. Також це має суттєво знизити дефектуру лікарських засобів у аптеках», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик.

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Теги: здоров'я, медицина
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