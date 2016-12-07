Волинян попереджають про пориви вітру
Сьогодні, 09:33
В Україні у західних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру.
Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.
"За даними Укргідрометцентру, 28 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - йдеться в повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.
"За даними Укргідрометцентру, 28 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - йдеться в повідомлені.
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