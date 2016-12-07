Волинян попереджають про пориви вітру





Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.



"За даними Укргідрометцентру, 28 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - йдеться в повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у західних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру.Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області."За даними Укргідрометцентру, 28 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - йдеться в повідомлені.

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