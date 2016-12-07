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Волинян попереджають про пориви вітру

Волинян попереджають про пориви вітру
В Україні у західних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Волинській області.

"За даними Укргідрометцентру, 28 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с", - йдеться в повідомлені.


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Теги: вітер, синоптики
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