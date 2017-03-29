«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО

Артем Віндюк звернувся з подякою до волонтерів та земляків.



Відео у себе на сторінці Facebook опублікувала волонтер Наталія Попова.



«73 наших Герої визволені з полону ОРДЛО.. Серед них – Волиняни Артем Віндюк і Володя Гізун ... Після неймовірної зустрічі в Бориспілі, глибоко вночі всіх звільнених з родинами доставлено по медзакладах – військових у військовий Шпиталь, цивільних – у Феофанію. Там вже чекали лікарі і волонтери», – йдеться в дописі.



«ВСІХ було одразу розподілено по відділенням на обстеження, лікування та відпочинок. Ранком починаються аналізи, обстеження та робота зі спеціально підготовленими психологами, вирішення юридичних питань... Всі дуже хочуть додому, але погоджуються лишитися...» – розповідає вона.



«Всі родини, що зустрічали, забезпечені державою вже другу добу житлом в отелі , транспортом та харчуванням. Про державницьку організацію зустрічі звільнених напишу окремо – такого я ще не бачила... РЕСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТУ І КОМАНДІ..» – пише Попова.



ДИВИТИСЯ ФОТО ЗУСТРІЧІ ПОЛОНЕНИХ



«Ловіть щасливі миті зустрічі наших в аеропорту! УВАГА!! В першому відео Артем звертається до земляків-волинян!!» – коментує волонтер відео.







Нагадаємо, двох волинян



«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», – йшлося в дописі Наталії Попової у Facebook.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звільнений з полону бойовиківзвернувся з подякою до волонтерів та земляків.Відео у себе на сторінці Facebook опублікувала волонтер«73 наших Герої визволені з полону ОРДЛО.. Серед них – Волиняни Артем Віндюк і... Після неймовірної зустрічі в Бориспілі, глибоко вночі всіх звільнених з родинами доставлено по медзакладах – військових у військовий Шпиталь, цивільних – у Феофанію. Там вже чекали лікарі і волонтери», – йдеться в дописі.«ВСІХ було одразу розподілено по відділенням на обстеження, лікування та відпочинок. Ранком починаються аналізи, обстеження та робота зі спеціально підготовленими психологами, вирішення юридичних питань... Всі дуже хочуть додому, але погоджуються лишитися...» – розповідає вона.«Всі родини, що зустрічали, забезпечені державою вже другу добу житлом в отелі , транспортом та харчуванням. Про державницьку організацію зустрічі звільнених напишу окремо – такого я ще не бачила... РЕСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТУ І КОМАНДІ..» – пише Попова.«Ловіть щасливі миті зустрічі наших в аеропорту! УВАГА!! В першому відео Артем звертається до земляків-волинян!!» – коментує волонтер відео.Нагадаємо, двох волинян Артема Віндюка Володимира Гізуна звільнили з полону терористів 27 грудня 2017 року. Обидва перебували в бойовиків із 2016 року.«Це дійсно справжнє диво.. Адже Гізуна немає навіть в офіційних списках звільнених! В полоні з січня 2016... Дякую, Господи.. Дякую, Миколо Угоднику», – йшлося в дописі Наталії Попової у Facebook.

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