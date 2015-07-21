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У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+

У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+
У Києві стався жорстокий напад на продуктовий магазин на вулиці Мукачівській, 5А.

Про це повідомив "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebooк, - пише Обозреватель.

Відзначається, що чоловік у віці близько 40-45 років напав з ножем на жінку-продавчиню, завдав їй велику кількість ударів руками і ножем.

Вона захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.
У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+
У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+

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Теги: Київ, різанина
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