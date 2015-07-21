У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+





Про це повідомив "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebooк, - пише



Відзначається, що чоловік у віці близько 40-45 років напав з ножем на жінку-продавчиню, завдав їй велику кількість ударів руками і ножем.



Вона захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві стався жорстокий напад на продуктовий магазин на вулиці Мукачівській, 5А.Про це повідомив "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebooк, - пише Обозреватель Відзначається, що чоловік у віці близько 40-45 років напав з ножем на жінку-продавчиню, завдав їй велику кількість ударів руками і ножем.Вона захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.

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