У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:18
У Києві стався жорстокий напад на продуктовий магазин на вулиці Мукачівській, 5А.
Про це повідомив "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebooк, - пише Обозреватель.
Відзначається, що чоловік у віці близько 40-45 років напав з ножем на жінку-продавчиню, завдав їй велику кількість ударів руками і ножем.
Вона захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.
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Про це повідомив "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebooк, - пише Обозреватель.
Відзначається, що чоловік у віці близько 40-45 років напав з ножем на жінку-продавчиню, завдав їй велику кількість ударів руками і ножем.
Вона захищалася, але відсіч дати не змогла. Після нападу, чоловік забрав грошову виручку і зник.
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