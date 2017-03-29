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У Луцьку відзначать 109-ту річницю від дня народження Степана Бандери

У Луцьку відзначать 109-ту річницю від дня народження Степана Бандери
У Луцьку 1 січня 2018 року відзначатимуть 109-ту річницю від дня народження Степана Бандери.

З цієї нагоди поблизу пам’ятного знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання квітів, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.

До участі у заході запрошуються представники громадсько-політичних організацій.

Початок заходу о 13.00 год.



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Теги: Степан Бандера
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