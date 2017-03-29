У Луцьку відзначать 109-ту річницю від дня народження Степана Бандери

Степана Бандери.



З цієї нагоди поблизу пам’ятного знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання квітів, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.



До участі у заході запрошуються представники громадсько-політичних організацій.



Початок заходу о 13.00 год.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 1 січня 2018 року відзначатимуть 109-ту річницю від дня народженняЗ цієї нагоди поблизу пам’ятного знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання квітів, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.До участі у заході запрошуються представники громадсько-політичних організацій.Початок заходу о 13.00 год.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію