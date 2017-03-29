У Луцьку відзначать 109-ту річницю від дня народження Степана Бандери
Сьогодні, 17:34
У Луцьку 1 січня 2018 року відзначатимуть 109-ту річницю від дня народження Степана Бандери.
З цієї нагоди поблизу пам’ятного знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання квітів, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
До участі у заході запрошуються представники громадсько-політичних організацій.
Початок заходу о 13.00 год.
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З цієї нагоди поблизу пам’ятного знаку Степану Бандері відбудеться громадське віче та покладання квітів, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
До участі у заході запрошуються представники громадсько-політичних організацій.
Початок заходу о 13.00 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
щоб не встигли поставити своїх "відміток" на вашу святенну бетонну тумбу! Празникуйте...
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