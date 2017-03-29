У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі
Сьогодні, 10:42
У новорічно-різдявяні свята у Луцьку, окрім основної роти, на патрулювання заступатимуть ще піші наряди полісменів.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції Луцька.
«У ніч з 31 грудня на 1 січня додатково працюватиме 4 піших наряди. Більшу увагу зосереджуватимемо в місцях масового скупчення людей. Загалом, посилений режим триватиме до 20 січня», - повідомив командир батальйону патрульної поліції Андрій Раковець.
У разі виявлення правопорушень поліцейські закликають телефонувати на службу 102.
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Про це інформує прес-служба патрульної поліції Луцька.
«У ніч з 31 грудня на 1 січня додатково працюватиме 4 піших наряди. Більшу увагу зосереджуватимемо в місцях масового скупчення людей. Загалом, посилений режим триватиме до 20 січня», - повідомив командир батальйону патрульної поліції Андрій Раковець.
У разі виявлення правопорушень поліцейські закликають телефонувати на службу 102.
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