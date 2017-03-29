У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі





Про це інформує



«У ніч з 31 грудня на 1 січня додатково працюватиме 4 піших наряди. Більшу увагу зосереджуватимемо в місцях масового скупчення людей. Загалом, посилений режим триватиме до 20 січня», - повідомив командир батальйону патрульної поліції Андрій Раковець.



У разі виявлення правопорушень поліцейські закликають телефонувати на службу 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новорічно-різдявяні свята у Луцьку, окрім основної роти, на патрулювання заступатимуть ще піші наряди полісменів.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Луцька.«У ніч з 31 грудня на 1 січня додатково працюватиме 4 піших наряди. Більшу увагу зосереджуватимемо в місцях масового скупчення людей. Загалом, посилений режим триватиме до 20 січня», - повідомив командир батальйону патрульної поліціїУ разі виявлення правопорушень поліцейські закликають телефонувати на службу 102.

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