вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі

У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі
У новорічно-різдявяні свята у Луцьку, окрім основної роти, на патрулювання заступатимуть ще піші наряди полісменів.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Луцька.

«У ніч з 31 грудня на 1 січня додатково працюватиме 4 піших наряди. Більшу увагу зосереджуватимемо в місцях масового скупчення людей. Загалом, посилений режим триватиме до 20 січня», - повідомив командир батальйону патрульної поліції Андрій Раковець.

У разі виявлення правопорушень поліцейські закликають телефонувати на службу 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, свята, Луцьк, патрулювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
На сороковини Івана Корсака презентують книгу
Сьогодні, 11:03
У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі
Сьогодні, 10:42
У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:18
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіків, які вдерлися в офіс. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку затримали чоловіків, які вдерлися в офіс. ФОТО. ВІДЕО
26 грудень, 12:09
Перша ніч нових патрульних: порізаний молодик і не підсвічений номерний знак Перша ніч нових патрульних: порізаний молодик і не підсвічений номерний знак
20 грудень, 10:07
Служити і захищати: у Луцьку прийняли присягу нові патрульні. ФОТО Служити і захищати: у Луцьку прийняли присягу нові патрульні. ФОТО
19 грудень, 14:11
2 роки «патрульці» Луцька: інфографіка 2 роки «патрульці» Луцька: інфографіка
19 грудень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
 1
Волинські госпіталі отримають велику порцію німецької «гуманітарки»
Сьогодні, 08:30
 1
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Сьогодні, 03:49
 1
Медіа
відео
1/8