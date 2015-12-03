вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На сороковини Івана Корсака презентують книгу

На сороковини Івана Корсака презентують книгу
Відомому волинському письменнику та благодійнику Івану Корсаку рідні та близькі на його сороковини хочуть презентувати книгу "Із кореня дужого".

Про це пише Gazeta.ua.

"Іван Феодосійович уранці поїхав до Києва у справах. Дорогою йому стало зле. Водій змушений був повернутися до Луцька. В лікарню приїхала й дружина Івана ­Феодосійовича. Та врятувати його не змогли. У нього зупинилося серце, — каже 32-річна Ольга Волкова, літературний агент письменника Івана Корсака.

Помер письменник 7 грудня на 72-му році.

Іван Корсак народився у селищі Заболоття Ратнівського району на Волині. Мав дві вищі освіти — агронома й журналіста. Працював у газетах "Радянське Полісся", "Народна трибуна". 18 років був шеф-редактором видання "Сім'я і дім".

"Три роки тому Іван Феодосійович відійшов від газет — дав дорогу молодим. Сам займався літературною роботою. Мав багато планів. Устиг закінчити два рукописи. Збирав інформацію про видатних художників краю. Хотів про них написати. Одна з його книжок "Із кореня дужого" зараз у видавництві. Рідні хочуть презентувати її в Києві на його сороковини. Влаштують тоді вечір пам'яті Івана Феодосійовича", — розповідає Ольга Волкова.

Корсак писав романи, повісті й оповідання про знакові історичні постаті. Інформацію про них збирав в архівах і музеях. Видав понад 20 книжок.

"Основна тематика його творів — історія в постатях. Багато книжок дарував, особливо школам і бібліотекам. Хотів, аби люди знали свою історію. Був виважений та інтелігентний. Підтримував творчих людей. Часто організовував творчі вечори й зустрічі у Києві й Луцьку", — говорить Ольга Волкова.

Літератора поховали у селі Гаражджа під Луцьком поряд із молодшим сином Володимиром. Він помер 18 років тому. В Івана Корсака лишилися дружина 70-річна Марія, син Віктор, 48 років, троє онуків і правнук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Корсак, книга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина, який хотів купити авто, «розвели» на гроші
Сьогодні, 11:23
Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
На сороковини Івана Корсака презентують книгу
Сьогодні, 11:03
У новорічно-різдвяні свята луцькі патрульні працюватимуть у посиленому режимі
Сьогодні, 10:42
У Києві чоловік з ножем порізав жінку-продавчиню. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Книгу волинського письменника про співавтора атомної бомби визнали кращою в Україні Книгу волинського письменника про співавтора атомної бомби визнали кращою в Україні
03 грудень, 2015, 13:28
Книгу лучанина видали у Польщі Книгу лучанина видали у Польщі
25 грудень, 17:01
Волинські волонтери видали юридичний посібник для атовців Волинські волонтери видали юридичний посібник для атовців
18 грудень, 18:23
Волинянка взяла участь у презентації унікального міжнародного проекту Волинянка взяла участь у презентації унікального міжнародного проекту
13 грудень, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
 1
Волинські госпіталі отримають велику порцію німецької «гуманітарки»
Сьогодні, 08:30
 1
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Сьогодні, 03:49
 1
Медіа
відео
1/8