На сороковини Івана Корсака презентують книгу

Івану Корсаку рідні та близькі на його сороковини хочуть презентувати книгу "Із кореня дужого".



Про це пише



"Іван Феодосійович уранці поїхав до Києва у справах. Дорогою йому стало зле. Водій змушений був повернутися до Луцька. В лікарню приїхала й дружина Івана ­Феодосійовича. Та врятувати його не змогли. У нього зупинилося серце, — каже 32-річна Ольга Волкова, літературний агент письменника Івана Корсака.



Помер письменник 7 грудня на 72-му році.



Іван Корсак народився у селищі Заболоття Ратнівського району на Волині. Мав дві вищі освіти — агронома й журналіста. Працював у газетах "Радянське Полісся", "Народна трибуна". 18 років був шеф-редактором видання "Сім'я і дім".



"Три роки тому Іван Феодосійович відійшов від газет — дав дорогу молодим. Сам займався літературною роботою. Мав багато планів. Устиг закінчити два рукописи. Збирав інформацію про видатних художників краю. Хотів про них написати. Одна з його книжок "Із кореня дужого" зараз у видавництві. Рідні хочуть презентувати її в Києві на його сороковини. Влаштують тоді вечір пам'яті Івана Феодосійовича", — розповідає Ольга Волкова.



Корсак писав романи, повісті й оповідання про знакові історичні постаті. Інформацію про них збирав в архівах і музеях. Видав понад 20 книжок.



"Основна тематика його творів — історія в постатях. Багато книжок дарував, особливо школам і бібліотекам. Хотів, аби люди знали свою історію. Був виважений та інтелігентний. Підтримував творчих людей. Часто організовував творчі вечори й зустрічі у Києві й Луцьку", — говорить Ольга Волкова.



Літератора поховали у селі Гаражджа під Луцьком поряд із молодшим сином Володимиром. Він помер 18 років тому. В Івана Корсака лишилися дружина 70-річна Марія, син Віктор, 48 років, троє онуків і правнук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомому волинському письменнику та благодійникурідні та близькі на його сороковини хочуть презентувати книгу "Із кореня дужого".Про це пише Gazeta.ua "Іван Феодосійович уранці поїхав до Києва у справах. Дорогою йому стало зле. Водій змушений був повернутися до Луцька. В лікарню приїхала й дружина Івана ­Феодосійовича. Та врятувати його не змогли. У нього зупинилося серце, — каже 32-річна Ольга Волкова, літературний агент письменника Івана Корсака.Помер письменник 7 грудня на 72-му році.Іван Корсак народився у селищі Заболоття Ратнівського району на Волині. Мав дві вищі освіти — агронома й журналіста. Працював у газетах "Радянське Полісся", "Народна трибуна". 18 років був шеф-редактором видання "Сім'я і дім"."Три роки тому Іван Феодосійович відійшов від газет — дав дорогу молодим. Сам займався літературною роботою. Мав багато планів. Устиг закінчити два рукописи. Збирав інформацію про видатних художників краю. Хотів про них написати. Одна з його книжок "Із кореня дужого" зараз у видавництві. Рідні хочуть презентувати її в Києві на його сороковини. Влаштують тоді вечір пам'яті Івана Феодосійовича", — розповідає Ольга Волкова.Корсак писав романи, повісті й оповідання про знакові історичні постаті. Інформацію про них збирав в архівах і музеях. Видав понад 20 книжок."Основна тематика його творів — історія в постатях. Багато книжок дарував, особливо школам і бібліотекам. Хотів, аби люди знали свою історію. Був виважений та інтелігентний. Підтримував творчих людей. Часто організовував творчі вечори й зустрічі у Києві й Луцьку", — говорить Ольга Волкова.Літератора поховали у селі Гаражджа під Луцьком поряд із молодшим сином. Він помер 18 років тому. В Івана Корсака лишилися дружина 70-річна, син, 48 років, троє онуків і правнук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію