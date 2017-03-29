Українські підприємці розповіли свої історії успіху*

За півтора року роботи національної програми «Країна успішного бізнесу» (КУБ) від ПриватБанку в проекті взяло участь більше 20 000 підприємців, які отримали фінансування на суму 2,7 млрд грн.Програма дозволила створити понад 290 000 нових робочих місць. Учасники програми – дрібні та середні підприємці, які вже зараз готові ділитися досвідом і своїми успішними історіями з іншими гравцями ринку.«Ми продовжуємо активно розвивати програму підтримки підприємців «КУБ», що є одним з пріоритетних напрямків банку, – зазначив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – І зараз ми вже можемо показати багато гарних прикладів успішної співпраці підприємців із ПриватБанком. Тому ми запустили проект «Історії успіху», де наші клієнти діляться своїм досвідом, тим самим мотивуючи інших підприємців робити перші кроки до своєї мрії. І таких історій у нас вже кілька тисяч».У рамках проекту «Історії успіху» своїм досвідом поділився власник друкарні та творець бренда KiriSketch Юрій Стешенко, який брав участь у першій хвилі освітнього проекту від ПриватБанку «Бізнес-Інкубатор». Отриманий досвід він застосував у своєму бізнесі, відкривши новий напрям – екоканцтовари. Сьогодні продукція ТМ продається в 26 офлайнових і 2 онлайн-магазинахСвоєю історією успіху поділилася й підприємниця з Одеси, засновниця бренда DUSHKA. Її історія про те, як хобі може перерости в серйозний бізнес. За півтора року Олена взяла три кредитні продукти «КУБ», розширивши своє виробництво та географію торгових точок. Сьогодні над брендом працює команда з 50 осіб, лінійка продукції з 300 одиниць продається в 40 монобрендових магазинах по всій Україні.Щоб стати учасником національної програми «КУБ», досить подати заявку на сайті програми kub.pb.ua.