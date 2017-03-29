вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські підприємці розповіли свої історії успіху*

Українські підприємці розповіли свої історії успіху*
За півтора року роботи національної програми «Країна успішного бізнесу» (КУБ) від ПриватБанку в проекті взяло участь більше 20 000 підприємців, які отримали фінансування на суму 2,7 млрд грн.

Програма дозволила створити понад 290 000 нових робочих місць. Учасники програми – дрібні та середні підприємці, які вже зараз готові ділитися досвідом і своїми успішними історіями з іншими гравцями ринку.

«Ми продовжуємо активно розвивати програму підтримки підприємців «КУБ», що є одним з пріоритетних напрямків банку, – зазначив керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – І зараз ми вже можемо показати багато гарних прикладів успішної співпраці підприємців із ПриватБанком. Тому ми запустили проект «Історії успіху», де наші клієнти діляться своїм досвідом, тим самим мотивуючи інших підприємців робити перші кроки до своєї мрії. І таких історій у нас вже кілька тисяч».

У рамках проекту «Історії успіху» своїм досвідом поділився власник друкарні та творець бренда KiriSketch Юрій Стешенко, який брав участь у першій хвилі освітнього проекту від ПриватБанку «Бізнес-Інкубатор». Отриманий досвід він застосував у своєму бізнесі, відкривши новий напрям – екоканцтовари. Сьогодні продукція ТМ продається в 26 офлайнових і 2 онлайн-магазинах

Своєю історією успіху поділилася й підприємниця з Одеси Олена Душечкіна, засновниця бренда DUSHKA. Її історія про те, як хобі може перерости в серйозний бізнес. За півтора року Олена взяла три кредитні продукти «КУБ», розширивши своє виробництво та географію торгових точок. Сьогодні над брендом працює команда з 50 осіб, лінійка продукції з 300 одиниць продається в 40 монобрендових магазинах по всій Україні.

Щоб стати учасником національної програми «КУБ», досить подати заявку на сайті програми kub.pb.ua.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку вночі не буде гарячої води
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мирка очолив лісгосп
Сьогодні, 21:16
Ексклюзивне інтерв'ю з Юрієм Фелонюком
Сьогодні, 21:04
Українські підприємці розповіли свої історії успіху*
Сьогодні, 21:01
Повідомили, скільки Шацьк заробив на відпочивальниках
Сьогодні, 20:25
ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
ПриватБанк - серед кращих роботодавців 2017 року* ПриватБанк - серед кращих роботодавців 2017 року*
21 грудень, 20:22
ПриватБанк пропонує волинянам зручний і безпечний спосіб розрахунків в Інтернеті* ПриватБанк пропонує волинянам зручний і безпечний спосіб розрахунків в Інтернеті*
18 грудень, 17:04
Клієнти ПриватБанку подарували Нововолинській лікарні обладнання* Клієнти ПриватБанку подарували Нововолинській лікарні обладнання*
01 грудень, 21:05
У 2018 році ПриватБанк підтримає малий бізнес на 5 мільярдів* У 2018 році ПриватБанк підтримає малий бізнес на 5 мільярдів*
01 грудень, 05:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 17:06
 1
«Абетка» Дениса П'ятигорця
Сьогодні, 16:01
 1
«Викрадення» дітей в Луцьку виявилося операцією поліції. ДОПОВНЕНО
Сьогодні, 14:04
 1
Медіа
відео
1/8