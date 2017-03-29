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Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО

Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО
У середу ввечері, 27 грудня, на індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Синабунг. Місцева влада оголосила в регіоні вищий рівень небезпеки.

Про це повідомляє The Japan Times, – пише канал 24.

Викинутий із вулкану стовп попелу піднявся у повітря на висоту майже 5 кілометрів. Хмари пилу і попелу поглинули вже кілька сіл. А вміст небезпечних речовин у повітрі перевищив норму у кілька разів.

У зв'язку з виверженням вулкана на Суматрі почалася екстрена евакуація, свої будинки покинули вже більше трьох тисяч сімей.

Наразі невідомо, чи є постраждалі або загиблі внаслідок надзвичайної ситуації. Туристів закликали бути вкрай обережними і перебувати на відстані не менше 7 кілометрів від вулкана. Також відомо, що на Суматрі залишається велике число туристів, яких не встигли евакуювати.






Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО
Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: НП
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