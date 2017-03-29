Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє The Japan Times, – пише



Викинутий із вулкану стовп попелу піднявся у повітря на висоту майже 5 кілометрів. Хмари пилу і попелу поглинули вже кілька сіл. А вміст небезпечних речовин у повітрі перевищив норму у кілька разів.



У зв'язку з виверженням вулкана на Суматрі почалася екстрена евакуація, свої будинки покинули вже більше трьох тисяч сімей.



Наразі невідомо, чи є постраждалі або загиблі внаслідок надзвичайної ситуації. Туристів закликали бути вкрай обережними і перебувати на відстані не менше 7 кілометрів від вулкана. Також відомо, що на Суматрі залишається велике число туристів, яких не встигли евакуювати.



#volcano #volcan #Sumatra #eruption #indonesia pic.twitter.com/3XoDk85h1Q — cpacheco74 (@cpacheco74) 27 декабря 2017 г.





Op het Indonesiche eiland Sumatra is de vulkaan Sinabung uigebarsten. Merk de grote massieve pyrocumulus op die de vulkaan produceert. Eerder deze maand barstte de vulkaan Agung op Bali uit. Alleen het eiland Sumatra telt al 35 actieve vulkanen #eruption #volcano #Sinabung pic.twitter.com/znjwXPQWQA — weer & radar (@weerenradar) 27 декабря 2017 г.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу ввечері, 27 грудня, на індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Синабунг. Місцева влада оголосила в регіоні вищий рівень небезпеки.Про це повідомляє The Japan Times, – пише канал 24 Викинутий із вулкану стовп попелу піднявся у повітря на висоту майже 5 кілометрів. Хмари пилу і попелу поглинули вже кілька сіл. А вміст небезпечних речовин у повітрі перевищив норму у кілька разів.У зв'язку з виверженням вулкана на Суматрі почалася екстрена евакуація, свої будинки покинули вже більше трьох тисяч сімей.Наразі невідомо, чи є постраждалі або загиблі внаслідок надзвичайної ситуації. Туристів закликали бути вкрай обережними і перебувати на відстані не менше 7 кілометрів від вулкана. Також відомо, що на Суматрі залишається велике число туристів, яких не встигли евакуювати.

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