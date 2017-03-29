вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина, який хотів купити авто, «розвели» на гроші

Волинянина, який хотів купити авто, «розвели» на гроші
На Волині чоловік під приводом продажу автомобіля видурив у жителя Горохівського району 200 доларів.

До поліції із заявою про шахрайство звернувся житель Горохівського району, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що 26 грудня близько 19 години, перебуваючи в Ковелі, невідомий чоловік під приводом продажу автомобіля заволодів грошима у сумі 200 доларів США. Співробітники сектору реагування патрульної поліції встановили причетність до скоєння злочину 27-річного мешканця Камінь-Каширського району.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Звільненого з полону волинянина зустрічають в аеропорту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинських поліцейських, яких п’яними зловили у Львові, покарають
Сьогодні, 11:40
У Ковелі 18-річна дівчина викрала з магазину косметику
Сьогодні, 11:33
Волинянина, який хотів купити авто, «розвели» на гроші
Сьогодні, 11:23
Масштабне виверження вулкану в Індонезії: мешканців евакуюють. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
На сороковини Івана Корсака презентують книгу
Сьогодні, 11:03
Схожі новини
На Київщині бурулі потрощили 18 автівок. ФОТО На Київщині бурулі потрощили 18 автівок. ФОТО
26 грудень, 16:36
У Рівному вночі горіло авто У Рівному вночі горіло авто
25 грудень, 15:33
У Харкові підірвали авто скандального поліцейського У Харкові підірвали авто скандального поліцейського
25 грудень, 14:30
На Волині рятувальники витягли 4 автівки із кюветів На Волині рятувальники витягли 4 автівки із кюветів
22 грудень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Фото зустрічі звільненого з полону волинянина
Сьогодні, 09:06
 1
Волинські госпіталі отримають велику порцію німецької «гуманітарки»
Сьогодні, 08:30
 1
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Сьогодні, 03:49
 1
Медіа
відео
1/8