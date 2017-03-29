Волинянина, який хотів купити авто, «розвели» на гроші





До поліції із заявою про шахрайство звернувся житель Горохівського району, - інформує



Поліцейські встановили, що 26 грудня близько 19 години, перебуваючи в Ковелі, невідомий чоловік під приводом продажу автомобіля заволодів грошима у сумі 200 доларів США. Співробітники сектору реагування патрульної поліції встановили причетність до скоєння злочину 27-річного мешканця Камінь-Каширського району.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.









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