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У Ковелі 18-річна дівчина викрала з магазину косметику

У Ковелі 18-річна дівчина викрала з магазину косметику
У Ковелі вчора, 27 грудня, злодійка викрала з магазину косметичні товари.

Інцидент трапився близько 20:00 годині. Зловмисниця обікрала магазин на 500 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася 18-річна місцева мешканка. Викрадене правоохоронці вилучили й повернуть законному власнику.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.





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Теги: крадіжка, злодійка
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Коментарі 1
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Фото мені сподобалось))))
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