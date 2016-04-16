У Ковелі 18-річна дівчина викрала з магазину косметику





Інцидент трапився близько 20:00 годині. Зловмисниця обікрала магазин на 500 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася 18-річна місцева мешканка. Викрадене правоохоронці вилучили й повернуть законному власнику.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вчора, 27 грудня, злодійка викрала з магазину косметичні товари.Інцидент трапився близько 20:00 годині. Зловмисниця обікрала магазин на 500 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася 18-річна місцева мешканка. Викрадене правоохоронці вилучили й повернуть законному власнику.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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