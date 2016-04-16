У Ковелі 18-річна дівчина викрала з магазину косметику
Сьогодні, 11:33
У Ковелі вчора, 27 грудня, злодійка викрала з магазину косметичні товари.
Інцидент трапився близько 20:00 годині. Зловмисниця обікрала магазин на 500 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася 18-річна місцева мешканка. Викрадене правоохоронці вилучили й повернуть законному власнику.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
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Інцидент трапився близько 20:00 годині. Зловмисниця обікрала магазин на 500 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили особу правопорушниці, нею виявилася 18-річна місцева мешканка. Викрадене правоохоронці вилучили й повернуть законному власнику.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Фото мені сподобалось))))
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