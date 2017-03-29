Повідомили, скільки Шацьк заробив на відпочивальниках

Марія Христецька розповіла про перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького ШНПП.



Про це стало відомо під час оперативної наради, - йдеться на



Вона розповіла, що фінансові надходження за надання послуг, пов’язаних з рекреаційною діяльністю за 2017 рік, склали 991 тис. грн, в тому числі по рекреаційних пунктах парку: «Незабудка» - 194 тис.660 грн., «Запісочне» - 68 тис. грн., «Полісянка» - 38,4 тис. грн, «Гушівський хутір» - 52,8 тис. грн. Плата за відвідування території на посту «Венське» - 438 тис.916 грн. та екологічний збір від баз відпочинку на підставі укладених з адміністрацією парку угод – 60 тис.140 грн. Надходження від укладених договорів на використання рекреаційного ресурсу складає – 138 тис. грн.



На всіх перерахованих об`єктах проводиться прибирання побутових відходів, ремонт малих архітектурних форм, вирубка сухостійних та небезпечних дерев, в межах пляжних територій загального користування проводиться викошування чагарникової та трав`яної рослинності, підвезення піску на заболочені ділянки пляжів. Також передбачено щоденне прибирання території даних об`єктів побутових відходів на полігон транспортом лісництв національного парку. З КП «Будинкоуправління» укладена угода про складування даних відходів. Для моніторингу та контролю якості води Шацького НПП протягом сезону відпочинку відслідковується біохімічний та бактеріологічний склад води озер парку.



Василь Володимирович рекомендував Марії Христецькій вже розпочати підготовку до нового літнього відпочинкового сезону та особливо звернути увагу на повне оподаткування підприємців, торгові точки яких знаходяться на території Шацького НПП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Шацького національного природного паркурозповіла про перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького ШНПП.Про це стало відомо під час оперативної наради, - йдеться на сайті Шацької РДА.Вона розповіла, що фінансові надходження за надання послуг, пов’язаних з рекреаційною діяльністю за 2017 рік, склали 991 тис. грн, в тому числі по рекреаційних пунктах парку: «Незабудка» - 194 тис.660 грн., «Запісочне» - 68 тис. грн., «Полісянка» - 38,4 тис. грн, «Гушівський хутір» - 52,8 тис. грн. Плата за відвідування території на посту «Венське» - 438 тис.916 грн. та екологічний збір від баз відпочинку на підставі укладених з адміністрацією парку угод – 60 тис.140 грн. Надходження від укладених договорів на використання рекреаційного ресурсу складає – 138 тис. грн.На всіх перерахованих об`єктах проводиться прибирання побутових відходів, ремонт малих архітектурних форм, вирубка сухостійних та небезпечних дерев, в межах пляжних територій загального користування проводиться викошування чагарникової та трав`яної рослинності, підвезення піску на заболочені ділянки пляжів. Також передбачено щоденне прибирання території даних об`єктів побутових відходів на полігон транспортом лісництв національного парку. З КП «Будинкоуправління» укладена угода про складування даних відходів. Для моніторингу та контролю якості води Шацького НПП протягом сезону відпочинку відслідковується біохімічний та бактеріологічний склад води озер парку.Василь Володимирович рекомендував Марії Христецькій вже розпочати підготовку до нового літнього відпочинкового сезону та особливо звернути увагу на повне оподаткування підприємців, торгові точки яких знаходяться на території Шацького НПП.

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