вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі не буде гарячої води

У Луцьку вночі не буде гарячої води
У 2018-му році постачання гарячої води в місті Луцьку буде з 6:00 до 22:00.

Про це інформує відділ інформаційної роботи міської ради.

Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про постачання гарячої води для населення в місті Луцьку на 2018 рік.

Відповідно до нього, доручено державному комунальному підприємству «Луцьктепло» (Малютіна В.А.) забезпечити в 2018 році постачання гарячої води для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» щодня з 6:00 до 22:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, водопостачання, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А зараз хіба не так? Чи я щось не розумію?
Відповісти
до 23.00 є, а так до 22.00 буде. Пакращєння від нової влади міста, які прийшли погратися в політику і вкрасти під шумок що ще не вкрадено
Відповісти
Дуже незручно! Фактично гарячою вона буде з 7,30 до 21,00, в решту часу просто буде текти холодна вода з гарячого крану
Відповісти
Сервіс гідний 3 тисячоліття
Відповісти
Слава Україні!
Відповісти
А взагалі, шо це за прогресс такий? Гарячу воду по годинах видавати. Серйозно, в чому проблема цілодобового водопостачання гарячої?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку вночі не буде гарячої води
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдень і вночі: як навчаються волинські військові. ФОТО
Сьогодні, 16:46
З неврозами та без зубів: лікарі розповіли про стан звільнених полонених. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
У Луцьку вночі не буде гарячої води
Сьогодні, 16:13
З’явилися подробиці «викрадення» дітей в Луцьку
Сьогодні, 16:10
Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП на новорічно-різдвяні свята
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
На ремонт нема грошей: частина лучан дві доби «сидить» без води На ремонт нема грошей: частина лучан дві доби «сидить» без води
11 грудень, 15:40
У «Луцькводоканалі» вибачились за «незручності» У «Луцькводоканалі» вибачились за «незручності»
29 листопад, 16:53
Вступили в дію нові тарифи на воду Вступили в дію нові тарифи на воду
29 листопад, 15:39
Жителі селища на Волині тиждень не мають води Жителі селища на Волині тиждень не мають води
23 листопад, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 17:06
 1
«Абетка» Дениса П'ятигорця
Сьогодні, 16:01
 1
«Викрадення» дітей в Луцьку виявилося операцією поліції. ДОПОВНЕНО
Сьогодні, 14:04
 1
Медіа
відео
1/8