У Луцьку вночі не буде гарячої води
Сьогодні, 16:13
У 2018-му році постачання гарячої води в місті Луцьку буде з 6:00 до 22:00.
Про це інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про постачання гарячої води для населення в місті Луцьку на 2018 рік.
Відповідно до нього, доручено державному комунальному підприємству «Луцьктепло» (Малютіна В.А.) забезпечити в 2018 році постачання гарячої води для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» щодня з 6:00 до 22:00.
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Про це інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про постачання гарячої води для населення в місті Луцьку на 2018 рік.
Відповідно до нього, доручено державному комунальному підприємству «Луцьктепло» (Малютіна В.А.) забезпечити в 2018 році постачання гарячої води для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» щодня з 6:00 до 22:00.
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Коментарі 6
А зараз хіба не так? Чи я щось не розумію?
до 23.00 є, а так до 22.00 буде. Пакращєння від нової влади міста, які прийшли погратися в політику і вкрасти під шумок що ще не вкрадено
Дуже незручно! Фактично гарячою вона буде з 7,30 до 21,00, в решту часу просто буде текти холодна вода з гарячого крану
Сервіс гідний 3 тисячоліття
Слава Україні!
А взагалі, шо це за прогресс такий? Гарячу воду по годинах видавати. Серйозно, в чому проблема цілодобового водопостачання гарячої?
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