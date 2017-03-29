У Луцьку вночі не буде гарячої води

У 2018-му році постачання гарячої води в місті Луцьку буде з 6:00 до 22:00.Про це інформує відділ інформаційної роботи міської ради.Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про постачання гарячої води для населення в місті Луцьку на 2018 рік.Відповідно до нього, доручено державному комунальному підприємству «Луцьктепло» (Малютіна В.А.) забезпечити в 2018 році постачання гарячої води для населення в місті Луцьку від котелень, центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» щодня з 6:00 до 22:00.