У Луцьку 28-річного чоловіка врятували від смерті
Сьогодні, 18:50
Патрульний з Києва врятував лучанина від смерті.
28 грудня, близько 15:40, екіпаж прибув на виклик на проспект Перемоги, де чоловік мав намір вистрибнути з вікна багатоповерхівки, - повідомили в управлінні патрульної поліції Луцька.
Коли патрульні потрапили в приміщення, той уже перебував у квартирі і його життю нічого не загрожувало.
28-річного громадянина з вікна витягнув інспектор Патрульної поліції Києва Іван Штика, який раніше працював у Патрульній поліції Луцька, а згодом перевівся до столиці.
На проспекті Перемоги полісмен опинився випадково зі своїм малолітнім сином.
Він розповідає, що, їдучи містом, побачив, як люди дивляться на один з будинків на проспекті. Зупинився і зауважив у вікні 5-го поверху чоловіка, який звисав з вікна балкону, його тримали дві жінки.
Не гаючи ні хвилини, патрульний вибіг з автомобіля і помчався на 5 поверх.
«Я обережно підійшов до балкону, аби не налякати чоловіка. До того ж, поруч стояли шоковані жінки, в іншій кімнаті була дитина. Почав розмовляти з ним, заспокоювати. Сказав, що якщо він зараз вискочить, то це побачить мій син, який знаходиться внизу, і дуже злякається. Потім миттєво схопив його за руку і затягнув всередину. Все це відбулось в одну мить. Чоловік навіть заплакав», - розповів правоохоронець.
Згодом на місце події під’їхав екіпаж патрульних. Разом зі швидкою чоловіка доставили до психіатричної лікарні і шпиталізували.
«Потерпілий розповів, що вирішив звести рахунки з життям через сімейні негаразди. Про випадок ми також повідомили працівників ювенальної превенції, оскільки в нього є двоє малолітніх дітей. Можливо, в сім’ї справді є проблеми», - розповів командир 4 роти Сергій Цигульов.
Іван Штика 4 грудня цього року врятував чоловіка від можливого падіння з мосту біля метро Дорогожичі в Києві, після цього він отримав травми.
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28 грудня, близько 15:40, екіпаж прибув на виклик на проспект Перемоги, де чоловік мав намір вистрибнути з вікна багатоповерхівки, - повідомили в управлінні патрульної поліції Луцька.
Коли патрульні потрапили в приміщення, той уже перебував у квартирі і його життю нічого не загрожувало.
28-річного громадянина з вікна витягнув інспектор Патрульної поліції Києва Іван Штика, який раніше працював у Патрульній поліції Луцька, а згодом перевівся до столиці.
На проспекті Перемоги полісмен опинився випадково зі своїм малолітнім сином.
Він розповідає, що, їдучи містом, побачив, як люди дивляться на один з будинків на проспекті. Зупинився і зауважив у вікні 5-го поверху чоловіка, який звисав з вікна балкону, його тримали дві жінки.
Не гаючи ні хвилини, патрульний вибіг з автомобіля і помчався на 5 поверх.
«Я обережно підійшов до балкону, аби не налякати чоловіка. До того ж, поруч стояли шоковані жінки, в іншій кімнаті була дитина. Почав розмовляти з ним, заспокоювати. Сказав, що якщо він зараз вискочить, то це побачить мій син, який знаходиться внизу, і дуже злякається. Потім миттєво схопив його за руку і затягнув всередину. Все це відбулось в одну мить. Чоловік навіть заплакав», - розповів правоохоронець.
Згодом на місце події під’їхав екіпаж патрульних. Разом зі швидкою чоловіка доставили до психіатричної лікарні і шпиталізували.
«Потерпілий розповів, що вирішив звести рахунки з життям через сімейні негаразди. Про випадок ми також повідомили працівників ювенальної превенції, оскільки в нього є двоє малолітніх дітей. Можливо, в сім’ї справді є проблеми», - розповів командир 4 роти Сергій Цигульов.
Іван Штика 4 грудня цього року врятував чоловіка від можливого падіння з мосту біля метро Дорогожичі в Києві, після цього він отримав травми.
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Коментарі 2
Ну прямо "епічний" совковий дядя Стьопа. Подвиг за подвигом.
На цей раз патрульний з Києва врятував лучанина від смерті. Бо, якщо 28-річний бовдур дійсно хоче вкоротити собі віку, він свого рано, чи не зовсім рано, таки досягне. Ну і туди йому удачі.
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