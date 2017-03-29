Криза на «Луцьктеплі»: рахунки підприємства розблокували
Сьогодні, 19:18
Рахунки державного комунального підприємства «Луцьктепло» розблокували.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці підприємства в Facebook.
"Ура! У нас перша перемога! Постанова про зняття арешту з рахунків введена у дію. Деталі згодом", - лаконічно інформують «тепловики».
Нагадаємо, через великий борг «Луцьктепла» його рахунки заблокували. Працівники погрожували протестом та вимкненням усіх котелень.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці підприємства в Facebook.
"Ура! У нас перша перемога! Постанова про зняття арешту з рахунків введена у дію. Деталі згодом", - лаконічно інформують «тепловики».
Нагадаємо, через великий борг «Луцьктепла» його рахунки заблокували. Працівники погрожували протестом та вимкненням усіх котелень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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