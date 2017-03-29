вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Криза на «Луцьктеплі»: рахунки підприємства розблокували

Криза на «Луцьктеплі»: рахунки підприємства розблокували
Рахунки державного комунального підприємства «Луцьктепло» розблокували.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці підприємства в Facebook.

"Ура! У нас перша перемога! Постанова про зняття арешту з рахунків введена у дію. Деталі згодом", - лаконічно інформують «тепловики».

Нагадаємо, через великий борг «Луцьктепла» його рахунки заблокували. Працівники погрожували протестом та вимкненням усіх котелень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьктепло, борг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку вночі не буде гарячої води
«Дякую всім волонтерам, всій Волині»: звільнений Артем Віндюк звернувся до земляків. ВІДЕО
«Це справжнє диво»: із полону звільнили ще одного волинянина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗМІ: Кварцяний може очолити «Верес»
Сьогодні, 19:46
У Ковелі здійснили мрії дітей військових. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Криза на «Луцьктеплі»: рахунки підприємства розблокували
Сьогодні, 19:18
У Луцьку 28-річного чоловіка врятували від смерті
Сьогодні, 18:50
Розповіли, як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч
Сьогодні, 18:41
Схожі новини
«Тепелен» готовий дати боргову розстрочку «Луцьктеплу» «Тепелен» готовий дати боргову розстрочку «Луцьктеплу»
27 грудень, 18:02
Мерія обіцяє чергову дотацію «Луцьктеплу» Мерія обіцяє чергову дотацію «Луцьктеплу»
27 грудень, 13:36
Лучани боргують за опалення понад 40 тисяч Лучани боргують за опалення понад 40 тисяч
22 листопад, 11:44
«Луцьктепло» не готове до опалювального сезону «Луцьктепло» не готове до опалювального сезону
27 вересень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кіборги» зібрали понад 19 мільйонів в прокаті
27 грудень, 11:48
 3
Із полону бойовиків вдалося визволити волинянина
27 грудень, 15:14
 2
Нічні фото «космічної» багатоповерхівки у Луцьку
Сьогодні, 17:06
 1
«Абетка» Дениса П'ятигорця
Сьогодні, 16:01
 1
«Викрадення» дітей в Луцьку виявилося операцією поліції. ДОПОВНЕНО
Сьогодні, 14:04
 1
Медіа
відео
1/8