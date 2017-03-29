Криза на «Луцьктеплі»: рахунки підприємства розблокували





Про це йдеться в повідомленні на сторінці підприємства в Facebook.



"Ура! У нас перша перемога! Постанова про зняття арешту з рахунків введена у дію. Деталі згодом", - лаконічно інформують «тепловики».



Нагадаємо, через

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