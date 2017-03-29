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Ексклюзивне інтерв'ю з Юрієм Фелонюком

Ексклюзивне інтерв'ю з Юрієм Фелонюком
Які виклики сьогодні постають перед управлінням Служби безпеки України?

Як побороти незаконний видобуток бурштину на Волині? Кого підозрюють у справі обстрілу польського консульства у Луцьку та чи є місце роботи диверсійних груп на Західній Україні.

Відповіді на ці та інші питання дивіться у великому інтерв’ю із начальником управління Служби Безпеки України Юрієм Фелонюком у суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE цієї п’ятниці, 29 грудня, на телеканалі «Нова Волинь». А також на офіційному сайті програми www.ПротиледнийПогляд.Укр.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку.


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Теги: Служба безпеки України, інтерв'ю, Юрій Фелонюк
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