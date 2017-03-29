Мирка очолив лісгосп
Сьогодні, 21:16
Директором ДП СЛАП «Рожищеагроліс» став заслужений лісівник України Володимир Мирка.
Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Заступник начальника управління Олександр Рибчинський сьогодні, 28 грудня, представив колективу ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Рожищеагроліс» новопризначеного директора. Ним, згідно з наказом Державного агентства лісовихресурсів України №501-К від 22 грудня 2017 року став Володимир Мирка.
Мирка – заслужений лісівник України з посвідченням №1, досвідчений лісівник, управлінець, чиновник високого державного рангу. Уродженець с. Мельна Рогатинського району Івано-Франківської області. Роботу у лісовій галузі розпочинав у Болехівському лісокомбінаті, що на Івано-Франківщині, де пропрацював понад два роки. Відтак було навчання в Українському державному лісотехнічному університеті, де він здобув фах інженера лісового господарства.
Після закінчення університету отримав направлення на Волинь. 2 червня 1986 року його призначено помічником лісничого Градиського лісництва Городоцького ДЛГ. У серпні 1988 року стає лісничим цього ж лісництва, відтак головним лісничим Городоцького ДЛГ, а згодом і головним лісничим об’єднання «Волиньліс».
З 28 серпня 2000-го – директор Маневицького держлісгоспу. З 2001 по 2005 роки очолює Камінь-Каширську держадміністрацію, в 2005-2007 роках працює генеральним директором Волинського обласного державного лісогосподарського підприємства, помічником-консультантом народного депутата України, помічником заступника начальника державного управління ОНПС у Волинській області.
З 2011 по 2014 роки – директор комунального підприємства «Зелене господарство». У травні 2015 року призначається головним лісничим ДП «Поліське ЛГ», а в листопаді 2011 року – головним лісничим ДП «СЛАП «Рожищеагроліс».
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Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Заступник начальника управління Олександр Рибчинський сьогодні, 28 грудня, представив колективу ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Рожищеагроліс» новопризначеного директора. Ним, згідно з наказом Державного агентства лісовихресурсів України №501-К від 22 грудня 2017 року став Володимир Мирка.
Мирка – заслужений лісівник України з посвідченням №1, досвідчений лісівник, управлінець, чиновник високого державного рангу. Уродженець с. Мельна Рогатинського району Івано-Франківської області. Роботу у лісовій галузі розпочинав у Болехівському лісокомбінаті, що на Івано-Франківщині, де пропрацював понад два роки. Відтак було навчання в Українському державному лісотехнічному університеті, де він здобув фах інженера лісового господарства.
Після закінчення університету отримав направлення на Волинь. 2 червня 1986 року його призначено помічником лісничого Градиського лісництва Городоцького ДЛГ. У серпні 1988 року стає лісничим цього ж лісництва, відтак головним лісничим Городоцького ДЛГ, а згодом і головним лісничим об’єднання «Волиньліс».
З 28 серпня 2000-го – директор Маневицького держлісгоспу. З 2001 по 2005 роки очолює Камінь-Каширську держадміністрацію, в 2005-2007 роках працює генеральним директором Волинського обласного державного лісогосподарського підприємства, помічником-консультантом народного депутата України, помічником заступника начальника державного управління ОНПС у Волинській області.
З 2011 по 2014 роки – директор комунального підприємства «Зелене господарство». У травні 2015 року призначається головним лісничим ДП «Поліське ЛГ», а в листопаді 2011 року – головним лісничим ДП «СЛАП «Рожищеагроліс».
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Коментарі 1
якісь одні Мирки:)
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