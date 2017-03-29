Рідні розшукують зниклого волинянина

Дмитра Багнюка, який зник 10 грудня у Любешові, розшукують рідні.



З проханням про допомогу звернулася мама зниклого Тетяна, - пишуть



З її слів, 10 грудня 2017 року син пішов святкувати день народження колеги у бар «Мрія» у Любешові і не повернувся.



Вона каже, що того вечора Дмитро телефонував дружині, однак після - зв'язок з сином обірвався.



«Дмитро - спокійний, дуже добрий чоловік, неконфліктний. Одружений. 7 років працював на митному посту «Дольськ»,- розповідає жінка.



Жінка звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти розшукати її сина.



Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатися за контактним номером телефону - 066 50 94 160 (мама Тетяна) або у поліцію: (03362) 2-12-33; 0955710920, 0663302032 , чи на лінію «102».



Як раніше повідомляли у прес-службі поліції області, чоловік був одягнутий в темну куртку, темні штани, зимові черевики чорного кольору та синю сорочку. Приблизний зріст чоловіка: 175 см., волосся русяве.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річного волинянина, який зник 10 грудня у Любешові, розшукують рідні.З проханням про допомогу звернулася мама зниклого, - пишуть Волинські новини З її слів, 10 грудня 2017 року син пішов святкувати день народження колеги у бар «Мрія» у Любешові і не повернувся.Вона каже, що того вечора Дмитро телефонував дружині, однак після - зв'язок з сином обірвався.«Дмитро - спокійний, дуже добрий чоловік, неконфліктний. Одружений. 7 років працював на митному посту «Дольськ»,- розповідає жінка.Жінка звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти розшукати її сина.Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатися за контактним номером телефону - 066 50 94 160 (мама Тетяна) або у поліцію: (03362) 2-12-33; 0955710920, 0663302032 , чи на лінію «102».Як раніше повідомляли у прес-службі поліції області, чоловік був одягнутий в темну куртку, темні штани, зимові черевики чорного кольору та синю сорочку. Приблизний зріст чоловіка: 175 см., волосся русяве.

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