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Рідні розшукують зниклого волинянина

Рідні розшукують зниклого волинянина
27-річного волинянина Дмитра Багнюка, який зник 10 грудня у Любешові, розшукують рідні.

З проханням про допомогу звернулася мама зниклого Тетяна, - пишуть Волинські новини.

З її слів, 10 грудня 2017 року син пішов святкувати день народження колеги у бар «Мрія» у Любешові і не повернувся.

Вона каже, що того вечора Дмитро телефонував дружині, однак після - зв'язок з сином обірвався.

«Дмитро - спокійний, дуже добрий чоловік, неконфліктний. Одружений. 7 років працював на митному посту «Дольськ»,- розповідає жінка.

Жінка звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти розшукати її сина.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатися за контактним номером телефону - 066 50 94 160 (мама Тетяна) або у поліцію: (03362) 2-12-33; 0955710920, 0663302032 , чи на лінію «102».

Як раніше повідомляли у прес-службі поліції області, чоловік був одягнутий в темну куртку, темні штани, зимові черевики чорного кольору та синю сорочку. Приблизний зріст чоловіка: 175 см., волосся русяве.

Рідні розшукують зниклого волинянина

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Теги: розшук, Волинь
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