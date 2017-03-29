Екс-капітан корвета «Луцьк» став командиром російського фрегата

Григорій Бреєв, який зрадив Україну навесні 2014 року.



Про це пише



Він брав участь в церемонії підняття прапора на кораблі, яка пройшла на суднобудівному заводі «Янтар» в Калінінграді. «Макаров» включений до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ з базуванням в окупованому Севастополі



Капітан 2 рангу Бреєв народився 31 січня 1979 року в селищі Кирнасівка Вінницької області. З 1996 року служив у Збройних силах України. Закінчив Академію військово-морських сил імені Нахімова. Командував корветами «Луцьк» та «Тернопіль». Остання посада в ВМСУ - заступник командира Севастопольської військово-морської бази.



У березні 2014 роки зрадив присязі народу України і переметнувся до росіян. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 КК України (дезертирство).



Відзначимо, що будівництво другої трійки фрегатів цього проекту (11356) призупинено через припинення поставок рухових установок, які виробляє Україна.



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